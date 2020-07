Agone, n° 63

« Une autre littérature »

Coordination : Philippe Olivera

Parution : 17/07/2020

ISBN : 9782748903454

232 p. — 20.00 €

La représentation dominante de la littérature, loin de s’imposer comme par nature, est le résultat d’un travail de légitimation et de discrimination. Ce travail est discret, rarement explicite. Parmi ses outils les plus efficaces : l’oubli et le stigmate. Oubli du passé et des moments où existaient des manières de concevoir la littérature très différentes de ce que l’on constate aujourd’hui. Stigmate de la relégation dans les genres dits mineurs ou par l’enfermement dans des catégories spécifiques. Or, la littérature quelque chose (populaire, féminine, sociale, policière, etc.), c’est toujours un peu moins de la littérature. Ce numéro veut questionner les évidences de la littérature à travers l’histoire et au miroir des littératures particulières.

Au sommaire :

Dossier : Autre(s) littérature(s). Introduction, par Philippe Olivera — Quand la littérature était l’autre du savoir. Constitution et usage du fait littéraire dans la France du XVIIe siècle, par Nicolas Schapira — L’ordre social en littérature. 1644 : le premier poète ouvrier, par Dinah Ribard — Unité. Hommage à Léon Bazalgette (1873–1928), par Marcel Martinet — L’autre littérature : une résistance anodine. Les romans policiers du IIIe Reich, par Vincent Platini — Roman noir : une « autre histoire » ? Entretien croisé avec Marin Ledun et Jean-Bernard Pouy, par Vincent Platini (avec Hervé Delouche et Gwenaëlle Denoyers) — Ce que la littérature féminine de la migration albanaise fait à la littérature italienne, par Anna Federici — Avec les mêmes auteurs, faire une autre littérature ? Le cas des « Prosateurs étrangers modernes » des éditions Rieder (1920–1940), par Philippe Olivera — Compte rendu : Michael Goebel, « Paris, capitale du tiers monde. Comment est née la révolution anticoloniale », par Vincent Bollenot — Histoire radicale : L’espionnage fasciste à l’étranger (extraits), par Camillo Berneri, avec une présentation de Miguel Chueca