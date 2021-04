Appel à contributions

Acta Philologica vol. 57

Université de Varsovie, 2021. EAN13 : 0065–1524.

(date de publication décembre 2021)

Acta Philologica est une revue académique interdisciplinaire et multiculturelle en accès libre, évaluée par des pairs, de l'Université de Varsovie (Faculté des langues modernes). Nous invitons les chercheurs à soumettre leurs articles de recherche originaux et inédits ainsi que des critiques de livres dans des disciplines incluant les études littéraires et culturelles. La revue se concentre sur les études théoriques et empiriques, les résultats de recherche, ainsi que les articles relatifs aux nouvelles tendances et pratiques dans le domaine des études littéraires et culturelles et de la littérature comparée.

Les sujets d'intérêt comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

Littérature comparée

Littérature contemporaine

Théorie littéraire

Études interculturelles

Études transculturelles et transnationales

Thèmes liés à l'exclusion sociale dans la littérature et la culture (handicap, âgisme, sexisme, racisme, classisme, homophobie, lookisme).

Méthodologies appliquées aux études littéraires et culturelles

Études postcoloniales

Écocritique

Arts visuels et audiovisuels

Théorie des études culturelles

Études frontalières (limites, frontières figuratives, transgressions)

Humanités environnementales

L'objectif de la revue est de publier des articles de recherche disciplinaire et/ou interdisciplinaire, théorique et/ou appliquée, portant sur les littératures et les cultures. Acta Philologica accepte donc les manuscrits originaux et inédits en allemand, anglais, finnois, français, hongrois, italien, polonais, portugais et espagnol. Cette perspective multiculturelle vise à rassembler des chercheurs qui se concentrent sur les domaines des études littéraires et culturelles et à fournir un large panorama des explorations dans ces domaines. La revue accepte la soumission de manuscrits qui répondent aux critères généraux de valeur et d'excellence scientifique. Les manuscrits acceptés feront l'objet d'une évaluation par les pairs en double aveugle.

Les propositions de comptes rendus de livres scientifiques dans les domaines des études littéraires et culturelles doivent être soumises à l'acceptation du comité de rédaction avant la soumission finale.

La revue est désormais indexée dans les bases de données suivantes :

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa, Academica.

La revue n'applique pas de frais de traitement des articles (APC) ni de frais de soumission d'articles.

Agenda de publication :

15 juillet 2021 : date limite de soumission des manuscrits (à envoyer à acta.litcult@uw.edu.pl)

Septembre 2021 : distribution aux auteurs des évaluations par les pairs en double aveugle des manuscrits soumis.

Octobre 2021 : révision par les auteurs des manuscrits acceptés.

Novembre - décembre 2021 : publication du volume

Les manuscrits soumis doivent respecter strictement le format indiqué dans nos instructions aux auteurs :

http://acta.wn.uw.edu.pl/en/cultural-and-literary-studies/.