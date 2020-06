Krystian Lupa, les acteurs et leur rêve

Agnieszka Zgieb

Traduit dupolonais

Publié avec le soutien del’université Paris Nanterre

(Unité de recherche Histoire des arts et des représentations HAR – EA 4414) et du Centre national du livre.

Collection Les voies de l'acteur

Date de parution : 2 juillet 2020

200 p. — EAN 9782377690824

« L’acteur, lorsqu’il crée son personnage est comme un -cavalier qui part à la bataille sur son cheval… ou plutôt comme un cheval avec son cavalier, qui ressent le mouvement de son maître et subit les coups d’éperons. C’est un centaure. »

Il n’existe pas de méthode Krystian Lupa : il faudrait plutôt dire que, chez lui, la méthode résulte de la matière. Une méthode ferait de l’acteur l’esclave de mécanismes et effacerait toute réflexivité.

En quoi consiste alors l’apport de Lupa ? Comment aborder sa pédagogie ? Personne mieux que Krystian Lupa lui-même, ne serait mieux placé pour parler de sa direction d’acteurs si ce n’est celles et ceux qu’il a choisis, avec lesquels il passe tant de mois de répétitions et de représentations. C’est donc en interrogeant l’artiste et ses acteurs qu’Agnieszka Zgieb ouvre au lecteur des pistes de réflexion et dévoile le processus de création de ses spectacles qui ont fait le tour du monde.

Chez Lupa, tout part de l’humain et du rêve. Voilà ce que nous livrent, dans ces entretiens richement illustrés — au croisement des manifestes, de la poésie et du témoignage intime — les acteurs polonais, lituaniens et français, ainsi que Krystian Lupa lui-même.

*

Lors du confinement, en avril et en mai 2020, des comédiens français en collaboration avec des acteurs polonais, ainsi que le vidéaste Denis Guéguin ont participé au défi lancé par Agnieszka Zgieb pour aboutir au film de 48 minutes :

Krystian Lupa, les acteurs et leur rêve

(conception Agnieszka Zgieb, réalisation Denis Guéguin, musique Bogumił Misala, dessins Krystian Lupa). Durée du film, composé de 20 formes brèves : 48 minutes, format : smartphone.

Basé sur les extraits du livre éponyme, les acteurs livrent à l’aide de leurs smartphones leur interprétation des témoignages intimes du metteur en scène polonais et de ses acteurs, et le vidéaste Denis Guéguin en fait un voyage unique à travers son univers théâtral et graphique.

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…