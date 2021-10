Introduction, traduction et notes de Randa Sabry.



Ahmad Zakî fut entre 1892 et 1934 l’une des figures les plus dynamiques de la vie culturelle égyptienne : polyglotte, traducteur, bibliophile, philologue, homme d’érudition, épris de modernité et de voyages. À l’aise tant dans la culture arabe que française, il stupéfiait déjà ses contemporains par l’ampleur de ses connaissances et sa liberté d’esprit. Le tour d’Europe qu’il effectua en 1892 a tout pour nous étonner encore aujourd’hui par éclectisme dont il témoigne. Rédigeant ses feuillets à la diable, d’où un style singulièrement alerte, Zakî nous fait partager le regard qu’il porte à la fois en humaniste, en ethnographe amateur et en touriste bon vivant, sur l’Italie, la France, l’Angleterre, le pays de Galles, la péninsule Ibérique, auréolée pour lui du souvenir d’Al-Andalus et de ses splendeurs. Chemin faisant, ce qui se construit dans ce récit au ton personnel, mi-parti d’humour et de souci patriotique, c’est aussi un discours occidentaliste, véhiculant savoir et représentations moins de « l’Autre » que des autres, mais sans aucune lourdeur dogmatique.