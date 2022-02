Une approche novatrice de l’œuvre d’Édouard Glissant, dont l’influence ne cesse de grandir.





Le livre



Passionné par les arts et la culture, Édouard Glissant fréquente les artistes, tout au long de sa vie : il se rend aux ateliers, accompagne les créations, écrit pour les catalogues d'exposition ou les festivals de musique. Il se lie d'amitié avec plusieurs d'entre eux, comme le sculpteur cubain Agustín Cárdenas, le peintre argentin Antonio Seguí ou le trompettiste de jazz martiniquais Jacques Coursil.



Le poète-philosophe, disparu en 2011, multiplie les occasions pour faire découvrir l'art des Caraïbes et de l'Amérique du Sud, tremplin pour la mondialité. Sa relation aux peintres, sculpteurs et musiciens, ouvre son œuvre à une nouvelle pensée de l'art, qu'Aliocha Wald Lasowski nomme ici chaosthétique : beauté de la trace, fulgurance de l'éclat, puissances de l'étendue et du tremblement s'accordent à l'expérience baroque du Tout-monde.



À travers les imaginaires de l'archipel, le penseur de la créolisation fait entendre une partition inattendue du réel, tout en ritournelles, puissantes et légères, qui renouvellent les rythmes du vivant.

L’auteur



Auteur d’une vingtaine de livres, Aliocha Wald Lasowski enseigne les politiques et esthétiques postcoloniales. Il est le lauréat 2008 de la Bourse Édouard Glissant.