Guérilla urbaine en Europe occidentale

Anne Steiner, Loïc Debray

ISBN 9782373090888

12 euros

240 p.

RAF (poche)

PRÉSENTATION

En mai 1972, des bombes explosent aux quartiers généraux américains de Francfort et d’Heidelberg, endommageant des ordinateurs chargés d’assurer la logistique de l’armée américaine au Viêtnam et tuant des soldats. L’action est revendiquée par la RAF, groupe de lutte armée né dans le sillage du mouvement étudiant et décidé à attaquer le système impérialiste au cœur même des métropoles. Suivront d’autres actions dirigées contre la justice, la police, la presse, et des responsables politico-économiques. Voici l’histoire passionnante de cette fameuse Fraction armée rouge, ou « Bande à Baader » pour une certaine presse, élaborée à partir de la lecture critique de ses écrits et d’entretiens menés avec d’anciens militants, sympathisants et avocats. Un livre devenu la référence sur le sujet.