L'INDIGNATION entre polémique et controverse.

Anne Régent-Susini, Yana Grinshpun(dir.)

Ce livre propose d’analyser les modalités de construction discursive de cette émotion politique par excellence : la manière dont se nouent en elle singulier et général, réel et valeurs, mémoire polémique et dynamique du surgissement. Il scrute aussi les procédures de fictionnalisation qu’elle mobilise, le type de communauté qu’elle projette et produit, la manière dont elle construit ou défait des liens sociaux.

Il interroge enfin des cas limites : l’indignation a-t-elle légitimement sa place dans une controverse d’experts, et si oui sous quelles formes ? peut-il exister une indignation sans public ? un discours peut-il faire partager une indignation sans l’exprimer lui-même ?

Table des matières

Introduction

L’indignation, entre émotion et construction

Anne Régent Susini et Yana Grinshpun

Première partie : L’indignation : entre conceptualisation et cas limites

L’indignation est-elle une colère comme les autres ? Une étude sémantique

Georgeta Cislaru

Peut-on décider d’être indigné ? Vers une généalogie de l’indignation

Emmanuelle Danblon

Faut-il se montrer indigné pour indigner ? L’exemple d’un récit de pogrom dans Kaputt de Malaparte

Ruth Amossy

Saint-Simon et Meslier : deux grandes figures de l’indignation à l’époque des Lumières

Marc Hersant

Deuxième partie : L’indignation, une émotion politique

Risques et périls de la « Muse Indignation » : Victor Hugo

Myriam Roman

Émile Zola : « vivre indigné »

Alain Pagès

De quoi nous parle l’indignation ? L’exemple des débats sur la torture durant la guerre d’Algérie

Catherine Brun

Existe-t-il une éthique du discours indigné ? Ou quand un « compagnon de combat » juge son semblable

Roselyne Koren

Troisième partie : La langue : objet d’indignation

Le vitupère de Marie de Gournay : défense et illustration de la langue littéraire

Delphine Denis

L’indignation sur les mots dans l’espace public : quelques réflexions

Gilles Siouffi

L’Indignation contre le racisme : sentiment de colère et arme politique

Sonia Branca-Rosoff

Indignation contenue (ou hyperbolisée) en régime de controverse (ou de polémique) dans « l’Affaire du prédicat »

Alain Rabatel

Index nominum