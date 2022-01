Issu d’un projet de recherche franco-italien, ce livre explore les fondements d’un nouvel atlas pour envisager la Méditerranée à l’échelle de l’histoire mondiale. On découvre ainsi une Méditerranée-planète qui ne correspond pas à une image acquise, à partir de ses questions théoriques de fond : les interrogations sur la nature de l’atlas comme médium et le sens des bords des espaces culturels, le rôle épistémologique de l’art et les chances pour l’histoire de forger des nouveaux concepts aptes à dire la complexité de cette partie du monde. Les auteurs offrent des solutions pour dessiner cette Méditerranée-planète qui a encore beaucoup plus à nous révéler de ce que sa vieille image laisse nous entendre.

Anna Maria Medici est professeur associé d’histoire de l’Afrique à l’Université d’Urbino Carlo Bo (Italie). Au centre de ses intérêts : les sociétés contemporaines d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les thèmes politiques, les institutions, les codes culturels, et le débat sur l’histoire de la Méditerranée. Parmi ses publications : Città italiane sulla via della Mecca. Storie di viaggiatori tunisini dell’Ottocento(2001) et L’Africa contemporanea (avec A. Pallotti et M. Zamponi, 2017). Elle a aussi édité After the Yemeni Spring: A Survey on the Transition (2014) et Un mare di cittadini. Il voto all’estero dei tunisini in Italia (2015).

Mario Neve est professeur de géographie au Département des biens culturels de l’Université de Bologne, Campus de Ravenne (Italie). Parmi ses intérêts de recherche figurent les modèles géographiques en perspective historique (portant une attention particulière aux problématiques cartographiques et paysagères), la carte comme dispositif cognitif, la ville comme modèle historique d’intelligence artificielle. Parmi ses publications : Virtus loci (1999), Itinerari nella geografia contemporanea (2004), Il disegno dell’Europa (2016), Europe’s Design (à paraître).

*

Il est presque impossible d’échapper à une certaine idée de la Méditerranée : la Méditerranée comme bassin. Les deux derniers siècles d’histoire et surtout d’images influentes ont établi et vulgarisé l’idée d’un milieu « berceau des civilisations » et la cartographie a joué un rôle majeur dans la légitimation et l’édification de ce paradigme. Cette démarche, néanmoins, a le douteux avantage de réduire à néant, encore aujourd’hui, les chances de comprendre la Méditerranée dans le contexte de la mondialisation.



L’objectif de ce livre est double : on incite à remettre en place le rôle de la Méditerranée à l’échelle mondiale et, de ce fait, on décèle une Méditerranée qui a changé de nature et qui a tourné en une méditerranéisation du monde. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le livre se déroule entre la préface de Farinelli à l’Atlas de Holenstein et l’introduction de Holenstein au même Atlas. Cela nous amène à faire ressortir les différences capitales entre le globe terrestre sur lequel nous vivons et le globe déformé que la carte (et le modèle de développement reposant sur elle) nous offre comme étant la seule réalité possible. Mais la complexité des enjeux contemporains surgit des connexions et déconnexions des vieilles et des nouvelles « Méditerranées » autour du globe. Pour cette raison, la leçon que la Méditerranée peut nous apprendre est, à plus forte raison, vitale aujourd’hui.