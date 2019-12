Islam des Lumières. Illuminisme spirituel du troisième millénaire

Alessandra Luciano (dir.)

Mimésis, 2019

*

12 EUR

128 p.

ISBN : 9788869761782

*

DESCRIPTION :

Si l’on veut définir en quelques mots ce que l’Islam des Lumières représente dans l’actualité, on pourrait surmonter l’embarras en affirmant qu’il s’agit d’une perspective visant à trouver des parcours de « sortie de la religion » en tant que système dogmatique et autoritaire, qui cependant se garde bien de faire cela en suivant les chemins traversés par l’Occident au cours des deux derniers siècles. Cette étiquette évocatrice, fascinante et en quelque sorte poétique, soulève des questions et en même temps semble indiquer des réponses précises : après avoir détruit la mythification-mystification qui pendant des siècles a justifié l’illusion de la présence de Dieu dans l’histoire et dans le destin humain, que reste-t-il ? Est-il possible de trouver d’autres narrations capables de donner un nouveau sens et des buts ultimes à notre expérience existentielle ? À partir de ces questions se construisent les parcours des intellectuels de l’Islam des Lumières, auxquels ce livre a l’intention de donner la parole, en essayant de mettre en évidence ce qui distingue leur réflexions des autres discours de reforme de l’islam qui, cependant, n’arrivent pas à remettre en question son appareil dogmatique et théologique.

Alessandra Luciano est sémioticienne, PhD en Sciences du langage et de la communication. Elle collabore avec le Centre Interdépartemental de Recherche sur la Communication et aussi avec l’Observatoire sur le Pluralisme Religieux de l’Université de Turin. Autrice de nombreux articles et traductions, elle a publié deux monographies consacrées à l’analyse sémiotique de textes mystiques et poétiques: Anime allo Specchio. Le Mirouer des simples ames de Marguerite Porete, 2011; L’extase de l’écriture. Emily L. de Marguerite Duras, 2013. En 2017, elle a dirigé la publication du volume Islam des Lumière. L’illuminismo spirituale del terzo millennio.

Voir sur le site de l'éditeur...