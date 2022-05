Au XIXe siècle, avec la scansion rapide des révolutions et des successions de régimes, le temps se vit sous le signe de la discordance, comme l’ont montré les historiens François Hartog et Christophe Charle. Les progrès techniques, en réduisant les distances géographiques, rapprochent également les expériences temporelles et favorisent un "partage du sensible" entre différents territoires, différents groupes sociaux et différentes générations. Quant à "la civilisation du journal", elle crée des rythmes périodiques où s’invente une actualité de plus en plus partagée à mesure que l’alphabétisation progresse. Ces nouvelles scansions médiatiques font émerger le jour, la semaine et le mois comme unités de mesure de la modernité, même s'il serait erroné de prétendre qu’une expérience linéaire du temps s’est complètement substituée aux longs cycles de l’Ancien Régime. Toutefois, la multiplicité des rythmes de la vie moderne et leurs conflits récurrents entraînent tensions et discordances du point de vue de l’expérience aussi bien individuelle que collective… À l'initiative de Marie-Astrid Charlier et Véronique Samson, la dix-septième livraison de la revue en ligne montpelliéraine Komodo21 nous propose de prendre le temps dans les fictions du siècle de la machine à vapeur et de l'électricité : "Temps vécus, temps racontés dans le roman du XIXe siècle"