Voyager entre les mots et le monde. Itinéraires critiques offerts à Philippe Antoine

Coordination éditoriale de Alain Guyot, Sarga Moussa, Anne Rouhette, Nathalie Vuillemin

Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2021

*

175 p.

16 €

ISBN-13: 9782383770022

*

Au cours de sa longue carrière d'enseignant-chercheur engagé dans les différents aspects de son métier, Philippe Antoine a ouvert des perspectives nouvelles, qui l’ont souvent amené à sortir de sa zone de confort pour explorer des pistes inattendues. Mais il est resté fidèle à quelques thèmes de prédilection, qui représentent les axes majeurs de sa production intellectuelle: l’œuvre de Chateaubriand et la poétique du récit de voyage, des prémices du romantisme aux confins extrêmes de la modernité.

C’est autour de ces thématiques qu’un certain nombre de collègues et d’ami·e·s ont souhaité se réunir pour lui offrir ces Itinéraires critiques, qu’ils ont voulu à la fois novateurs et pluridisciplinaires, pour accompagner la nouvelle vie qu’entame cet inlassable arpenteur de la littérature, toujours animé par la passion de la marche, de la lecture et de l’écriture.

Voir sur le comptoir des presses d'universités...