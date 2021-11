Alexandre Dumas fils

Théâtre complet. Tome III

édition de Lise Sabourin

Ce tome III du Théâtre complet de Dumas fils contient l’édition annotée et commentée sur manuscrits et parutions du vivant de l’auteur, avec analyse de gestation, réception critique et fortune scénique, de trois comédies (1857-1862) : Le Fils naturel, Un mariage dans un chapeau, Un père prodigue.

Table des matières