Histoire des émotions, vol. 2. Des Lumières à la fin du XIXe siècle

Alain Corbin (dir.)

Seuil, "Points", 2021

L’histoire des émotions inaugurée par les Lumières est riche d’attentes nouvelles. La notion « d’âme sensible » émerge peu à peu aux côtés d’un « moi météorologique », réceptif aux aléas des phénomènes naturels. C’est le temps du journal intime et celui de l’émerveillement face au paysage. Dans ce siècle de la Révolution et des révolutions, la colère, la terreur, l’indignation côtoient l’exaltation, la joie, la ferveur ou la mélancolie sur la scène politique. Des barricades aux champs de bataille, du romantisme à l’impressionnisme, des émois de l’orgasme à la vénération de la Vierge Marie, de multiples gammes des émotions sont ici mises en lumière. À l’extrême fin du xixe siècle, des savants commencent à mesurer l’expression des émotions grâce aux débuts de la psychologie.

Avec les contributions de Olivier Bara, Serge Briffaud, Anne Carol, Alain Corbin, Guillaume Cuchet, Michel Delon, Emmanuel Fureix, Corinne Legoy, Judith Lyon-Caen, Charles-François Mathis, Guillaume Mazeau, Hervé Mazurel, Anouchka Vasak, Sylvain Venayre, Agnès Walch.

