A contrario 2021/1 (n° 31) :

"Apprendre à lire les autres avec soin"

Sous la direction d' Yves Érard, Layla Raïd, Joséphine Stebler

Sommaire

YVES ÉRARD, LAYLA RAÏD & JOSÉPHINE STEBLER

Editorial – Lire en l’autre comme dans un livre ouvert



FLORENT COSTE

Peut-on décrire ce qui “se passe réellement” quand on lit?



GASPARD TURIN

La lecture littéraire à l’université: pour un partage de l’intime



CAMILLE ROELENS

Réponse – Responsabilité éducative, autocritique et culture générale



DOMINIQUE HÉTU

Penser les lieux du care: fiction, wonder et vies ordinaires



CAMILLE ROELENS

Réponse – Spatialité, minimalisme et hospitalité(s)



LAYLA RAÏD

L’enfant des mots: attention et connaissance d’autrui chez Iris Murdoch



MIRANDA BOLDRINI

Réponse – Attention, amour et aveuglement moral



MIRANDA BOLDRINI

Se lire soi-même pour lire les autres: éthique du care, autoréflexivité et responsabilité épistémique



LINE ROCHAT

Réponse – Lire les besoins de nouveau-nés prématurés



STÉPHANIE PAHUD

(Re)lire les corps avec soin



CLAUDE WELSCHER

Voix (non-)conclusives. Brayan et Perceval



MARCO MOTTA

Varia – The Signal Gait of the Human

