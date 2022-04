La traduction a pris une importance capitale dans nos sociétés où les échanges entre langues et cultures n'ont cessé de s'intensifier. Jadis réservées aux spécialistes, les questions d'interprétation, de déperdition, de recréation parlent désormais à tout le monde.



A comme Babel, dont le titre assume de manière ludique les décalages propres à tout passage, est un audio à la demande (ou podcast) du service culturel de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université consacré aux questions de traduction littéraire.



Animé par Guillaume Métayer, directeur de recherche au CNRS (CELLF-Sorbonne université), traducteur et poète, il propose des interviews de grandes figures de la traduction contemporaine.

L'invité cette fois-ci est Marc de Launay, chercheur an CNRS (Pays germaniques) traducteur de philosophie et philosophe de la traduction, spécialiste de Nietzsche dont il édite les oeuvres dans la Pléiade, mais aussi d'herméneutique biblique et du néo-kantisme. Lauréat du grand prix Étienne-Dolet de traduction de Sorbonne université 2019.