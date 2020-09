Pétrus Borel

Aurélia Cervoni

Sorbonne Université Presses, 2020

590 p.

24,90 EUR

ISBN : 979‐10­‐231‐0557‐5

DESCRIPTION

Pétrus Borel (1809-1859), surnommé « le lycanthrope », est un auteur rare, longtemps maltraité par la postérité. Théophile Gautier le dépeint comme « le plus parfait spécimen de l’idéal romantique » : il « se promenait, suivi de sa troupe, admiré de tous, fier de son génie, de sa beauté, le coin de son manteau jeté sur l’épaule, traînant derrière lui son ombre sur laquelle il n’aurait pas fallu marcher ».

Le présent ouvrage retrace la « fortune » de ce romantique méconnu, qui compte pourtant parmi les précurseurs de la modernité

littéraire : Baudelaire lui a rendu hommage, Verlaine l’admirait, les surréalistes se sont réclamés de lui.

Le corpus que nous éditons contient une centaine de textes sur « le lycanthrope », publiés entre 1831 et 1915 et dont la moitié n’était pas répertoriée jusqu’à présent. Il dresse le portrait d’un poète anticonformiste, qui avait la passion de l’art et de la liberté, et qui proclamait son engagement en faveur de la république sur un mode provocateur : « Je suis républicain parce que je ne puis pas être Caraïbe. » Il montre aussi comment Pétrus Borel est devenu, de son vivant même, la caricature du romantique exalté.

Il invite enfin à redécouvrir un écrivain au style nerveux et incisif, élégant et spirituel.

