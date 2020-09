Amal Bentounsi, Antonin Bernanos, Julien Coupat, David Dufresne, Eric Hazan, Frédéric Lordon

Police

La Fabrique

Sortie : 18 septembre 2020

136 p. — ISBN : 9782358722025

On pense qu’elle a toujours existé et qu’elle existera toujours, mais non : la police telle que nous la connaissons est récente et les événements actuels mettent mondialement son existence même « en question ». On trouvera dans ce livre des constats, des propos théoriques et des histoires vécues. L’ensemble est inquiétant mais cette inquiétude active est salutaire face à une institution de plus en plus militaire et violente.

*

Amal Bentounsi est la fondatrice du collectif « Urgence notre police assassine ».

Antonin Bernanos est militant à l’Action antifasciste Paris-Banlieue. Il a été poursuivi et incarcéré dans plusieurs affaires liées aux mouvements sociaux et à l’antifascisme.

Julien Coupat, mauvais client de l'antiterrorisme.

David Dufresne, écrivain et réalisateur.

Eric Hazan est éditeur, gérant et fondateur des éditions La fabrique, et écrivain. Derniers ouvrages parus : La dynamique de la révolte (2015) et Une traversée de Paris (2016).

Frédéric Lordon est directeur de recherches au CNRS. Derniers ouvrages parus : Imperium. Structures et affects des corps collectif (La Fabrique, 2015), La condition anarchique (Seuil, 2018).