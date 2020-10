Les cinémas arabes et la littérature

Ahmed Bedjaoui, Michel Serceau (dir.)

L'Harmattan, coll. "Images Plurielles : Scènes et écrans", 2019.

268 pages

20,99 €

ISBN : 978-2-14-013407-4

Le présent ouvrage ambitionne de combler un manque en évaluant la place qu'occupe dans les cinémas arabes la littérature, que les oeuvres soient des films d'auteur ou non. Les études synthétiques présentées concernent les différents pays de la zone traitée et des études transversales sur les formes et les genres, les adaptations de la littérature arabe et de la littérature occidentale viennent compléter l'ensemble. Les études de détail sur des cinéastes et leurs démarches qui enrichissent cet essai, tout comme les filmographies inédites exposées contribuent à donner un éclairage nouveau sur des cinémas encore insuffisamment connus.

Lauréat de l'Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC, Paris), titulaire d'un doctorat en littérature américaine, Ahmed Bedjaoui est professeur des universités à l'université Alger III, directeur artistique du Festival du film engagé d'Alger et président du Fonds d'aide au cinéma. En 2019, il a présidé le jury de fiction du FESPACO ainsi que le Festival du film maghrébin d'Oujda.

Michel Serceau est docteur d'État (Études cinématographiques). Il a enseigné le cinéma aux universités Paris 3, Paris 4 et Paris 10. Il poursuit des recherches sur la réception du cinéma selon les publics et les lieux de diffusion, les relations du Septième Art avec la littérature, les cinémas du Maghreb et des pays arabes.