Ut pictura poesis : dialogue entre les arts à l'époque moderne (XVe-XVIIIe siècles)

Dirs. : Andréane Audy-Trottier Nelson Guilbert, Kim Gladu, Marie-Lise Laquerre

Hermann, 2020

226 p.

37 EUR

ISBN : 9791037003362

La première modernité a établi un dialogue entre les diverses formes d’expression que sont la peinture, la sculpture, l’architecture, la poésie, la musique, la danse, voire la mode vestimentaire. Celles-ci constituent autant de membres échangeant dans cette république artistique faisant figure de pendant à la République des lettres. Alors que s’édifient les premières institutions consacrées à l’enseignement des arts, créant une distinction entre les beaux-arts et les corporations d’artisans et apportant une certaine légitimation à l’artiste, la réflexion sur les arts trouve un nouveau souffle dans les théories esthétiques qui se développent à la même époque et qui puisent leur inspiration dans les réflexions sur le rapport entre plaisir et sensations, mettant de l’avant l’expression d’une subjectivité sensible.

