En ligne

Appel à communications

70 ans d’études culturelles, linguistiques et littéraires romanes à l’Université de Sarajevo

3-4 décembre 2021

À l’occasion du 70ème anniversaire de la Faculté des Lettres de Sarajevo, le Département d’études romanes avait prévu d’organiser un colloque international, mais à cause de la pandémie globale, le colloque a été reporté et aura lieu en ligne le 3 et le 4 décembre 2021. Cet événement scientifique souligne la tradition d’études linguistiques et littéraires romanes en Bosnie-Herzégovine, ininterrompues même pendant la période la plus difficile de l’histoire récente du pays. L’objectif du colloque sera d’ouvrir de nouveaux liens et d’affermir ceux qui existent déjà entre les pays de l´aire romane et notre région à travers les approches contemporaines d'études romanes dans le domaine littéraire, linguistique et culturel.

Proposition des problématiques abordées dans le cadre d’études romanes:

Tendances contemporaines dans l’enseignement des langues romanes

Liens culturels et politiques entre les pays de la Région et ceux de l´aire romane

Bosnie-Herzégovine comme espace de la culture, langue et tradition séfarades

Nouvelles approches linguistiques dans l’étude des langues romanes

Rôle de la traduction dans les littératures et cultures romanes

Développement de la traduction et de l’interprétariat institutionnels

Recherches contemporaines dans les champs de la lexicologie et de la lexicographie des langues romanes et de la langue BCSM (bosniaque, serbe, croate, monténégrin)

Idiomes standard et non-standard

Cultures en contact – récits de voyage

Langues et littératures romanes au fil de l’histoire

Littérature et autres arts – approches intermédiales

Approches contemporaines des littératures romanes

Genres littéraires

Littératures francophones

Études postcoloniales

Écriture féminine et féminisme(s)

Langue et littérature latines et la tradition culturelle européenne

*

Langues de travail : les langues romanes et les bosniaque, croate, serbe et monténégrin

Durée des communications :

15 minutes suivies de 10 minutes de discussion

Modalités de soumission:

Les résumés des communications pour le Colloque 70 ans d’études culturelles, linguistiques et littéraires romanes à la Faculté des lettres de l’Université de Sarajevo sont à envoyer à l’adresse suivante :

romanistikasa70@ff.unsa.ba

Les titres des communications ne devront pas dépasser les 200 caractères et les résumés 1500 caractères, avec au maximum 5 mots-clés.

*

Dates importantes et cotisation :

– Date limite de soumission : le 15 juillet 2021

– Notification d’acceptation jusqu’au 31 août 2021 au plus tard

– Cotisation de 30 Є à régler par virement bancaire jusqu’au 15 octobre 2021

– Cotisation pour les étudiants 15 Є

Instructions pour les virements en EUR

Bénéficiaire : Depozitni račun Kantona Sarajevo, Filozofski fakultet

Ministarstvo finansija

Maršala Tita 64

Banque : Bosna Bank International DD SARAJEVO,

Trg djece Sarajeva 1

IBAN : BA 391411965320008475

SWIFT CODE : BBIBBA22XXX

Objet du paiement : 3502014/722631

Les frais bancaires sont à charge des participants

*

Publication des actes du colloque :

Les articles seront soumis à une évaluation du comité de lecture pour la publication des Actes du colloque par la Faculté des Lettres.

*

Comité d’organisation :

Edina Spahić, Lejla Osmanović, Ivan Radeljković, Lejla Tekešinović,

Emir Šišić, Bisera Cero, Dijana Kapetanović, Zana Ekiz, Goran Pirić

Comité scientifique :

Anne Paupert, Université Paris Diderot – Paris 7

Tiphaine Samoyault, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Mireille Séguy, Université Paris 8

Pierre Bayard, Université Paris 8

Christopher Lucken, Université Paris 8, Université de Genève

Helena Lozano Miralles, Università degli Studi di Trieste

Jelena Filipović, Université de Belgrade

Iva Grgić Maroević, Université de Zadar

Maslina Ljubičić, Université de Zagreb

Veselka Nenkova, Université Paisii Hilendarski de Plovdiv

Vesna Kreho, Université de Sarajevo

Cecilia Prenz Kopušar, Università degli Studi di Trieste

David González Ramírez, Université de Jaén

Maja Zovko, Université de Zagreb

Vanda Mikšić, Université de Zadar

Jasna Tatar Anđelić, Université du Monténégro

Barbara Vodanović, Université de Zadar

Alma Sokolija, Université de Sarajevo

Ante Matan, Université Jurja Dobrile de Pula

Guillermo Velasco Rico, Université de Sarajevo