Université de Porto Rico

6e Colloque international sur l’enseignement du français langue étrangère

25-27 février 2021

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

Organisé par :

Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras

Département de lettres et communication sociale, Université du Québec à Trois-Rivières

Department of Modern and Classical Languages, George Mason University

Association portoricaine des professeurs de français (APPF)

ÉMOTIONS, AFFECTS ET LEUR IMPACT EN DIDACTIQUE du FLE

Le comité organisateur du colloque FLE 2021 invite les chercheur.e.s et les professeur.e.s à soumettre des propositions de communication faisant état de résultats de recherche structurée. Ce colloque s’adresse aux chercheurs en FLE, mais aussi aux didacticiens du français auprès de non-francophones. Le colloque permettra de s’interroger sur des discours empruntant des voies diverses et complémentaires.

Le colloque sera organisé sur le mode présentiel, mais aussi par téléconférences.

Conférenciers invités :

Natallia Liakina (Université McGill, Montréal, Canada)

Denis Liakin (Université Concordia, Montréal, Canada)

Seront considérées des propositions de communication et des propositions en vue de tables-rondes portant sur les thèmes suivants, sans s’y limiter :

Apport des neurosciences : nouvelles avenues en FLE

Pluralité des cultures en présence : pédagogie valorisante

Statut de la langue cible et statut des langues d’origine : incidences

Recherche scientifique et pédagogie impactée du FLE

Bogues actuels documentés en didactique du FLS-FLE

Enseignement présentiel et à distance : expériences acquises en situation de crise

Votre proposition de communication ou de table-ronde doit contenir les éléments suivants :

– un titre de 100 caractères maximum (espaces inclus);

– un résumé de 1500 à 2000 caractères (espaces inclus) et la bibliographie;

– la liste des auteurs et des coauteurs avec le prénom, le nom, le statut et l’institution;

– les coordonnées des auteurs (adresse, courriel, téléphone);

– le tout doit tenir sur 1 page maximum

E-mail : colloquefle@yahoo.com

Date limite : 12 octobre 2020

Les propositions reçues seront évaluées de façon anonyme par un comité scientifique. Des réponses seront rendues en novembre 2020. Les propositions de tables-rondes doivent expliciter le thème, les objectifs, la pertinence par rapport aux aspects du colloque, les types d’informations qui seront communiquées ou tout autre élément que l’équipe porteuse jugera utile pour éclairer le comité scientifique. Il sera tenu compte de la qualité scientifique, donc des données scientifiques qui soutiennent ces contenus, de la conformité avec le thème du colloque et de l’originalité.



Les langues du colloque sont le français, l’anglais et l’espagnol.

*

Comité organisateur :

Patrick-André Mather, Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras

Françoise Ghillebaert, Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras

Linda de Serres, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada

Vincent Chanethom, George Mason University, États-Unis

Maritsu Fleury, Asociación Puertorriqueña de Profesores de Francés



Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page de l’Association portoricaine des professeurs de français : appfpuertorico.org.