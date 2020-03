À l'appel de la coordination nationale des Universités, les cours et la recherche s'arrêtent à l'Université de Lille ce jeudi 5 mars. Personnels et étudiants protestent contre les réformes en préparation et la dégradation persistante de leurs conditions de travail.

Actions prévues le 5 mars à l'Université de Lille

Campus Pont-de-Bois – Villeneuve d’Ascq

9h : chorale de lutte, débrayage dans les amphis

11h : point presse (bât. A, Cafétéria Point Virgule)

12h15 : « Die-in » et performance (Forum ou Théâtre des passerelles)

Campus Cité scientifique – Villeneuve d’Ascq

12h15-14h15 : prises de parole (entre l’Espace Culture et Illiad)

18h : « Die-in » et revival (Espace culture)

19h30-2h : Fête inter-campus (Maison des étudiants)

Actions prévues à Lille

14h : manifestation dans les rues de Lille

16h30-19h : cours hors les murs ouverts au public sur le pouvoir dans les textes antiques (Café citoyen de Lille) :

- 16h30 : désordre et répression » (sur le Jupiter d'Ovide)

- 18h00 : « querelle et crise dans l'Iliade » (sur l'autorité politique en question)