40ème Congrès international annuel de la Société d’études pluridisciplinaires du dix-septième siècle français

40th Annual International Conference of the Society for Interdisciplinary French Seventeenth-Century Studies

SE17

14-15 Oct. & 22-23 Oct. 2021 (Congrès Virtuel / Virtual Conference)

Le Grand siècle en mouvement : négociations, circulations, dynamiques

The Grand Siècle in Movement: Negotiations, Circulations, Dynamics

Organisatrices / Organizers:

Anne Duprat (Université de Picardie-Jules Verne / Institut Universitaire de France)

Charlotte Trinquet du Lys (University of Central Florida)

Aux Etats-Unis comme en France, nombreux ont été les appels à une réinvention du « monde de demain », fondée sur une meilleure compréhension des lignes de fracture mais aussi des forces dynamiques à l’œuvre dans la structuration de ce monde, dans la façon dont il se pense et se représente dans ses différentes composantes. Fortement marquée par la mémoire des guerres civiles et des guerres de religion, parcourue de tensions culturelles, sociales et symboliques constantes, ébranlée par la transformation irrévocable de son rapport au monde au seuil du XVIIIe siècle, et par la déportation et l’esclavagisme des Africains et la colonisation des peuples autochtones en Amérique du nord, la France du Grand Siècle apparaît aujourd’hui bien loin de la construction culturelle monumentale qu’avait élaborée pour elle l’historiographie classique au XIXe siècle. De même, la richesse de ses productions culturelles, leur fluidité formelle, leur forte dimension intermédiale et leur complexité sémantique et intellectuelle ont débordé sans cesse les tentatives de cartographie systématique qu’a pu en faire pendant les trente dernières années la critique littéraire et historiographique.

C’est à l’exploration de cette exceptionnelle diversité et de cette mobilité des formes inventées et des gestes accomplis par les auteurs·trices, et par tous les acteurs·trices engagé·e·s dans la création au XVIIe, ainsi qu’à la mise en évidence des échos que ces productions peuvent susciter aujourd’hui dans une conversation mondiale marquée par la dynamique et la nécessité des réinventions, que le congrès 2021 de la SE17 invite les chercheurs et chercheuses de toutes disciplines. Il s’agira de creuser les failles qui parcourent la construction de l’Etat-nation et la mobilité des groupes qui le constituent, telles qu’elles se manifestent dans et par ses productions culturelles et sociales durant le XVIIe siècle français (1595-1715). On pourra ainsi faire émerger la puissance créative, symbolique et esthétique des mouvements et des aspirations qui les animent, l’efficacité des négociations ponctuelles sans cesse renouvelées auxquelles ils ont donné lieu ou qui les ont inspirés — mais aussi les échecs auxquels certaines de ces tentatives ont abouti — enfin des dynamiques d’adaptation et de réinvention de soi et de l’autre qui ont marqué cette construction, et peuvent éveiller aujourd’hui des échos dans un monde aux formes politiques, scientifiques et médiatiques en pleine mutation.

Nous proposons comme point de départ trois axes par lesquels aborder ce Grand siècle en mouvement : négociations, circulations et dynamiques. A partir des propositions que nous recevrons, nous ferons un regroupement en 6 séances, en plus de la séance pédagogique habituelle. Le programme sera divisé en deux fois deux jours de conférence virtuelle, sur les dates suivantes : 14-15 octobre et 22-23 octobre 2021.

***

In the United States as in France, many calls have been made for a reinvention of the “world of tomorrow,” based on a better understanding of rupture points but also of the dynamic forces at work in the structuring of this world, in the way in which it thinks and represents itself in its different components. Strongly marked by the memory of civil and religious wars, characterized by constant cultural, social and symbolic tensions, shaken by the irrevocable transformation of its relationship to the world on the threshold of the 18th century, and by the deportation and enslavement of Africans and the colonization of indigenous peoples in North America, Grand Siècle France today appears far removed from the cultural monument 19th-century classical historiography constructed and celebrated. Likewise, the richness of its cultural productions, their formal fluidity, their strong intermedial dimension and their semantic and intellectual complexities constantly exceeded literary and historiographic criticism’s attempts over the past thirty years to create a systematic cartography.

The 2021 Annual Conference of the SE17 invites researchers from all disciplines to explore the exceptional diversity and mobility of the forms invented and actions taken by the authors and actors engaged in the creation in the XVIIth century, by highlighting the echoes that these productions generate today amidst a global conversation marked by a dynamic and necessity for reinvention. We hope to examine the flaws inherent in the construction of the nation-state and the mobility of the groups that constitute it, as they are manifested in and by the cultural and social productions of the French 17th century (1595-1715). We will thus be able to bring out the creative, symbolic and aesthetic power of the movements and aspirations that drove them, the effectiveness of the endlessly renewed negotiations to which they gave rise or that inspired them—but also the failures of some of these attempts—finally, the dynamics of adaptation and reinvention of self and other that marked this construction, and find echos in a world whose political, scientific and media forms are in full mutation.

We propose as a starting point three axes by which to approach this Grand Siècle in motion: negotiations, circulation and dynamics. We will group the proposals we receive into 6 sessions, in addition to the usual session on teaching the seventeenth century. The virtual conference will take place over two two-day sessions: Oct. 14-15 and Oct. 22-23, 2021.

Axe 1. Négociations : l'individu et le collectif

Axis 1. Negotiations: The Individual and the Collective

- Violence interpersonnelle et violence politique dans la France d’Ancien Régime : police et politique ; la Fronde et le complot ; évolutions des mises en spectacle (théâtre, ballet, représentations curiales, peinture, musique), du langage (histoire symbolique du « sang », du « fer ») et des rhétoriques de la violence sur le long XVIIe siècle.

Interpersonal and political violence in Ancien Régime France: Police and Politics; the Fronde and conspiracy; changes in performance genres (theater, ballet, curial representations, painting, music), in language (the symbolic history of “blood”, of “iron”) and the rhetoric of violence in the long 17th century.

- Personne/personnel/personnage : constructions fictionnelles et littéraires du moi, héroïque ou non, dans la France baroque et classique ; simulation, dissimulation et évolution des représentations littéraires de soi en collectivité.

Person / personal / character: fictional and literary constructions of the self, heroic or not, in baroque and classical France; simulation, concealment and evolution of literary representations of self in relationship to the collective.

- De l’écrivain·e à l’auteur·trice : genre littéraire et gender, stratégies de légitimation et fabrique de l'autorité dans le champ littéraire.

From writer to author: literary genre and gender, legitimation strategies and the creation of authority in the literary field.

- Le long XVIIe siècle et l’héritage des guerres de religion : techniques de la conciliation (civile, politique, confessionnelle, curiale…), de la médiation (sociale, morale, psychologique) et de la réparation.

The long 17th century and the legacy of the religious wars: techniques of reconciliation (civil, political, confessional, curial, etc.), of mediation (social, moral, psychological) and of reparation.

Axe 2. Circulations : métamorphoses de l’espace au 17e siècle

Axis 2. Circulations: metamorphoses of space in the 17th century

- Epistémologie des réseaux : construction de la connaissance, circulation de l’information et de la propagande à distance (sociétés de correspondance, salons, journaux, historiographie).

Network epistemology: construction of knowledge, circulation of information and long-distance propaganda (correspondence companies, salons, newspapers, historiography).

- Islam, judaïsme et chrétienté au XVIIe siècle en Europe : repenser la visibilité ethnique des groupes religieux et leur exemplarité culturelle, morale et théologique (Juifs, Arabes, Maures, Morisques, Sarrasins, Turcs…), en France et/ou dans d’autres pays (Espagne, Angleterre, Hollande).

Islam, Judaism and Christianity in the 17th century in Europe: rethinking the ethnic visibility of religious groups and their cultural, moral and theological exemplarity (Jews, Arabs, Moors, Moriscos, Saracens, Turks, etc.), in France and / or in others country (Spain, England, Holland).

- Inclusions/exclusions : espaces, identités et politiques en mutation, en France et dans les colonies amérindiennes et antillaises.

Inclusions / exclusions: spaces, identities and changing policies, in France and in the North American and Caribbean colonies.

Structures symboliques et représentationnelles des différents colonialismes et anticolonialismes français d’Ancien Régime (discours, représentations, logiques économiques et scientifiques).

Symbolic and representational structures of the various French colonialisms and anti-colonialisms of the Ancien Régime (discourse, representations, economic and scientific logic).

Axe 3. Dynamiques : l’innovation au XVIIe siècle et ses ré/adaptations contemporaines

Axis 3. Dynamics: innovation in the 17th century and its contemporary re / adaptations

- Langue, parole, écriture : mutations littéraires de l’oralité sous Louis XIV et leurs réinterprétations contemporaines

Language, speech, writing: literary mutations in orality and their contemporary reinterpretations under Louis XIV’s reign

- Fluidité des identités sexuelles et sociales au XVIIe siècle et dynamique de leurs réécritures récentes (féminisme et préciosité, gender fluidity et poésie libertine baroque, non binarisme…)

Fluidity of sexual and social identities in the 17th century and the dynamics of their recent rewritings (feminism and preciousness, gender fluidity and baroque libertine poetry, non-binarism, etc.)

- Métamorphoses du conte (1665-1730) : l'invention du conte oriental; écritures féminines et innovation formelle; nouvelle psychocritique du conte

Metamorphoses of the fairy tale (1665-1730): the invention of the oriental tale; women’s writing and formal innovation; new psychocriticism of fairy tales

- Mutation des genres littéraires : la trans- et l'intermédialité baroque et classique face à l’intermédialité contemporaine (littérature/cinéma/séries/BD/ jeux vidéo/ etc.)

Mutation of literary genres: baroque and classical trans- and intermediality versus contemporary intermediality (literature / cinema / series / comics / video games / etc.)

- Le XVIIe siècle comme thème dans la création esthétique contemporaine : interpréter et réinterpréter les formes anciennes (stylisme, mode, architecture, musique, spectacle, etc.)

The 17th century as a theme in contemporary aesthetic creation: interpreting and reinterpreting old forms (styling, fashion, architecture, music, spectacle, etc.)

- L’étrangeté classique : exotisme et défamiliarisation

Classical strangeness: exoticism and defamiliarization

Date limite du 31 juillet 2021 à envoyer à : se172021conf@gmail.com

Envois de propositions de 250 mots (inclure l’axe qui vous intéresse, ou spécifier séance pédagogique)

Demandes de présidence de séance (inclure l’axe qui vous intéresse)

Demandes de participation aux ateliers de travaux en cours (proposition pas nécessaire, mais merci d’envoyer le titre de votre travail en cours)

Idées et propositions pour les autres séances (groupes de lectures, projets asynchrones)

Deadline of July 31, 2021 to be sent to: se172021conf@gmail.com

250-word abstracts (include the axis that interests you, or specify teaching session)

Interest in chairing a panel (please include the axis that interests you)

Interest in participating in work in progress workshops (no abstract needed, just title of work in progress)

Ideas and proposal for the other sessions (reading groups, asynchronous projects)

*

Séances basées sur les axes proposés / Sessions based on the proposed axes

Au lieu de séances traditionnelles avec interventions de 20 minutes, nous proposons de suivre le modèle instauré l’an dernier de tables rondes et forums (75 minutes par table ronde, consistant de présentations de 5-10 minutes sur les thèmes proposés, suivies de discussion avec l’audience). Nous proposons de suivre aussi ce modèle pour la séance pédagogique.

Instead of traditional sessions with 20-minute interventions, we propose to follow the model established last year of round tables and forums (75 minutes per round table, consisting of 5-10-minute presentations on the proposed themes. We propose to also follow this model for the pedagogy session (s).

Séance(s) Pédagogique(s) / Teaching Session(s)

Comme toujours, la SE17 est fière de programmer une ou plusieurs séance(s) sur la pédagogie et l’enseignement du 17e siècle pour le 40e congrès annuel. La séance est libre et toutes les idées sur la pédagogie et l’enseignement du 17e sont les bienvenues. Cette année nous nous proposons aussi d’ouvrir les propositions pédagogiques basées aussi sur les trois axes du congrès : négociations, circulations et dynamiques.

As always, SE17 is proud to offer one or more sessions on teaching the 17th century at our 40th Annual Conference. All ideas on pedagogy and teaching of the 17th-century are welcome at this session. This year we also propose opening the session(s) to proposals based on the three axes of the conference: negotiations, movements, and dynamics.

Ateliers de travaux en cours / Work in progress Workshops

Ces séances closes consistent en présentations rapides de 5 minutes suivies d’une discussion de groupe portant sur un travail en cours. Tous les participants auront fait circuler leur travail en cours (pas plus de 30 pages) et auront lu le travail en cours des autres avant la séance. Ces ateliers sont indépendants des séances au format table ronde, et sont réservés aux personnes qui veulent présenter et faire évaluer leurs travaux en cours. Les participants pourront aussi présenter une communication à une autre séance ou la présider. Les ateliers seront programmés par les participants en dehors des heures du congrès.

These closed sessions consist of 5-minute flash presentations followed by feedback and intensive group discussion. Participants agree to circulate their work in progress of no more than 30 pages and to read the work in progress of the other participants in advance of the session. These workshops are independent of the roundtable format sessions and are reserved for people who want to present and have their work in progress evaluated. Participants may also present or preside over one other session at the conference. Workshops will be scheduled by participants outside of regular conference hours.

Autres séances / Other sessions

Les présidentes du congrès organiseront également des Groupes de Lectures, des présentations Flash sur le travail en cours des groupes de lectures du 39ème congrès, et des projets asynchrones. Nous vous invitons à envoyer vos idées et propositions pour ces séances.

The conference presidents will also be organizing reading groups, flash presentations from last year's reading groups, and asynchronous projects and welcome ideas for these sessions.