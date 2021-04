Bonoua (Kodjoboué)

3ème COLLOQUE INTERNATIONAL DE KODJOBOUE 2021 organisé par l’équipe de recherche L3DL-CI S/C du LADYLAD et en partenariat avec la SIL, AKOFENA, ZIGLOBITHA

Thème: L’adjectif : du questionnement fonctionnel dans les langues naturelles à l’analyse structuro-discursive

Selon C. C. Du Marsais (1789)[1] « l'adjectif est un mot qui donne une qualification au substantif; il en désigne la qualité ou manière d'être. Or comme toute qualité suppose la substance dont elle est qualité, il est évident que tout adjectif suppose un substantif : car il faut être, pour être tel. » De ce point de vue, l’adjectif ne peut avoir de « sens » sans le substantif car, il est certain qu’il, le qualifie. En effet, il est un élément adjoint au nom qu’il complète. Quelle que soit sa position (postposée ou antéposée), l’adjectif a pour rôle de préciser la qualité du substantif auquel il est rattaché. Comme le souligne Noël et Chapsal (1886, p. 91) : « L'adjectif est un mot que l'on ajoute au nom pour exprimer les qualités, les diverses manières d'être des personnes ou des choses désignées par ce nom. » Son rôle est, certes, prépondérant auprès du nom, mais n’est pas nécessairement déterminant dans l’énoncé du point de vue de la syntaxe parce que les constituants essentiels d’une phrase sont : le sujet, le verbe et l’objet.

Une autre caractéristique connue, selon P. Gherasim (1998, p. 252) est que : « L’adjectif appartient à une classe de mots dont la forme peut varier en genre et en nombre ; contrairement au nom, il ne possède pas par lui-même un genre, celui-ci étant déterminé par le terme auquel il se rapporte. » Cette définition montre que l’adjectif n’a pas de genre propre dans la mesure où il copie les propriétés du mot qu’il qualifie. Pris isolément, l’adjectif est donc un élément linguistique neutre. Ses variations morphologiques, sa position dans l’énoncé et son sens sont intrinsèquement liés au mot auquel il se rattache. C’est un appendice du nom.

En ce qui concerne la variation morphologique de l’adjectif, elle peut s’observer à travers l’adjectif « grand ». Grand [gʁã] antéposé à « homme » [ɔm] se prononce [gʁãtɔm]. Par contre, grand [gʁã] antéposé à « femme » se prononce [gʁãdəfam]. Deux prononciations de l’adjectif grand [gʁã] sont remarquées en fonction de son environnement. La première prononciation fait intervenir dans le phénomène de liaison. Nous notons la perte du trait de sonorité de « d » qui devient subséquemment « t » pour faciliter la fusion de « grand » et « homme » du genre masculin, en une seule entité. La seconde prononciation de « grand » est due à son accord dans le genre féminin. « Grand » [gʁã] devient « grande » [gʁãdə] quand il se rapporte à un mot du genre féminin où le « d » reste sonore. Touchant le volet sémantique, pour designer l’idée d’un état de putréfaction pour des mots comme des «légumes » et « beurre », deux adjectifs distincts seront utilisés. D’une part, on parlera : de légumes avariés et d’autre part, on dira : du beurre rance nonobstant que ces deux adjectifs renvoient de manière générale au même sens. Parce qu’en effet, il faut tenir compte des traits sémantiques de « légumes » et «beurre » pour leur attribuer des adjectifs qui sont sémantiquement compatibles avec ces deux mots.

En outre, dans sa typologie des adjectifs Mar. Lex.[2] (1951) affirme que :

L'ancienne grammaire (Du Marsais) distinguait des adjectifs physiques, qui exprimeraient une qualité inhérente à l'objet (grand), des adjectifs métaphysiques, énonçant une qualité qui ne serait attribuée à l'objet que par l'effet d'un jugement de l'esprit (équitable), et des adjectifs pronominaux, qui servent à désigner un objet en l'individualisant sans lui attribuer une qualité spéciale : ce, chaque... On appelle parfois aujourd'hui adjectifs-pronoms les adjectifs de cette dernière catégorie, du fait qu'ils comportent d'ordinaire une forme pronominale : celui-ci, chacun.

La typologie de Mar. Lex. montre que l’adjectif renferme plusieurs facettes. Autrement dit, tous les adjectifs n’ont pas les mêmes fonctions.

Fort de ce qui précède, l’inhérence des propriétés de qualification de l’adjectif n’est guère discutable à tous égards. Cependant, l’adjectif qualificatif connait-il les mêmes réalités dans les langues africaines ? En fait, si la description, ci-dessus, de l’adjectif qualificatif est en grande partie observable dans les langues occidentales, elle peut s’avérer inopérante ou inadéquate dans nombre de langues africaines. En effet, G. B. Mel (1994) fait la distinction en aïzi d’Abra entre les adjectifs purs et les adjectivo-verbaux. Selon lui, les adjectifs n’ont aucun usage verbal tandis que les adjectivo-verbaux, en plus de pouvoir fonctionner comme adjectifs, sont aussi susceptibles de se comporter comme des verbes dans la langue.

En outre, K. A. E. Kra (2007) dans son étude sur la « La qualification en koulango », soutient, d’une part, que : « L’adjectif est formé à partir d’un radical adjectival auquel est affixé un suffixe de classe nominale », et d’autre part qu’« on peut également construire l’adjectif à l’aide d’un verbe qualifiant en adjoignant, avec ou sans dérivatif, un suffixe de classe au radical verbal. » Cette position rejoint en substance celle de G. B. Mel (1994) ci-haut.

De plus, l’étude de O. K. Yéo (2020) sur « L’adjectif qualificatif et son accord dans les langues senoufo » confirme l’hypothèse selon laquelle, dans certaines langues africaines le fonctionnement adjectif qualificatif est diffèrent de celui observé dans plusieurs langues occidentales quand il postule :

...qu’en sénoufo, il n’existe pas d’adjectif qualificatif dans la fonction d’épithète. En tant qu’épithète, ce sont des bases adjectivales et non des adjectifs que l’on retrouve dans certains noms composés. Autrement dit, dans ce groupe de langues, l’adjectif qualificatif en tant que tel est un attribut du sujet. (O. K. Yéo, 2020, p. 29)

Le sénoufo, langue Gur issue de phylum Niger-Congo comporte plusieurs variétés dans lesquelles on peut observer une disparité ou une similarité manifeste dans le fonctionnement de l’adjectif (Yéo, 2020).

Aussi, dans l’analyse de S-P. Feikere (2018, p. 15), il est observé une autre manifestation de l’adjectif qualificatif dans ce sens qu’ « en bàgìrɔ, les adjectifs sont exprimés par des substantifs qui jouent et assument ce rôle d’adjectifs. »

Le questionnement quant à l’identification et la position de l’adjectif qualificatif pourrait avoir un début de réponse chez J. Baka (1998, p. 52) qui dit :

La lecture de l'ensemble des données permet de relever que la variabilité en nombre et/ou en genre bien qu'elle soit présente en bantu, en français (ou en allemand) n'est pas générale dans les langues du monde. Le sens que porte un lexème ne suffit pas non plus à déterminer la catégorie à laquelle il appartient. C'est plutôt la syntaxe qui intervient de manière déterminante dans l’identification et la différenciation des catégories grammaticales.

Il ressort de cette assertion que l’adjectif qualificatif n’est pas toujours facile à déterminer dans certaines langues et que la syntaxe constitue un atout majeur pour son identification.

En définitive, l’adjectif n’a pas une définition universelle donc conciliante puisqu’il se manifeste différemment dans les langues du monde. Cependant, il y a une convergence transversale du fait que l’adjectif qualificatif demeure l’expression de la qualité quelle que soit sa forme, sa nature et sa position dans la chaine parlée.

Ce colloque international pluridisciplinaire donne l’opportunité aux enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants d’apporter leur contribution à l’enrichissement des études sur l’adjectif. Dans l’élaboration de leur communication, ils seront invités à s’inspirer de la liste des axes de recherche non-exhaustive ci-après libellée :

Axes de recherche

1- L’adjectif dans les langues du monde

2- Morphologie de l’adjectif

3- Syntaxe de l’adjectif

4- Morphosyntaxe de l’adjectif

5- Sémantique de qualification

6- L’acquisition de l’adjectif

7- Typologie des adjectifs

8- L’expression de la qualité dans les parlers (urbains) jeunes

9- Les autres moyens d’expression de la qualité

10- etc.

Les résumés de communication avec 5 mots-clés en français et en anglais (500 mots au maximum) sont à envoyer au courriel suivant : colloquebonoua2021@gmail.com

Calendrier

Réception des propositions : du 10 avril au 31 juillet 2021

Notification d'acceptation : du 1 er au 7 août 2021

Envoi du programme provisoire du colloque : août 2021

Date du colloque : 07 et 08 octobre 2021

Soumission des articles pour instruction (25 000 - 30 000 caractères) : 20 novembre 2021

Soumissions des articles corrigés pour publication : 31 décembre 2021

Publication des actes : mars 2022

Frais de participation

Enseignant-chercheur et chercheur : 50 000 frs CFA

Docteur non recruté : 30 000 frs CFA

Doctorant et mastérant : 20 000 frs CFA

Autres : 50 000 frs CFA

NB : les frais de participation prennent en compte l’inscription, la restauration (pause-cafés, le déjeuneur) et la publication

Organisateur :

L’équipe de recherche L3DL-CI s/c du LADYLAD et en partenariat avec la SIL, AKOFENA, ZIGLOBITHA.

Président du Comité d’Organisation :

ASSANVO Amoikon Dyhie

Coordinateurs :

ASSANVO Amoikon Dyhie

KRA Kouakou Appoh Enoc

TAPÉ Jean-Martial

