Lomé (Togo)

APPEL A COMMUNICATION

LA DIMENSION « ACTION » DE LA RECHERCHE FACE AUX DEFIS DE L’HUMANITE AUJOURD’HUI.

Date limite : 30 septembre 2020

FORUM DES JEUNES CHERCHEURS ET ADF 2021

Lomé (Togo), 26-28 janvier 2021

L’Académie Africaine de Recherches et d’Etudes Francophones (ACAREF), dans son programme de diffusion massive de la recherche francophone aux fins de lui donner une visibilité internationale, s’est engagée dans une série d’activités académiques (colloques, séminaires, conférences, publications scientifiques, …).

Après l’étape d’Accra/Ghana (Janvier 2019), Lomé/Togo (Septembre 2019), Saint-Louis/Sénégal (janvier-février 2020), un appel est ouvert pour une nouvelle édition en vue de nouvelles sessions de rencontres à l’intention des jeunes chercheurs francophones et des doctorants.

Ces travaux s'adressent à tous les chercheurs ou enseignants-chercheurs notamment aux doctorant(e)s et aux jeunes chercheur(e)s du monde universitaire francophone et francophile pour une présentation de leurs travaux de recherche pré/post soutenance de thèse afin de débattre dans un cadre décontracté des questions propres à la carrière de chercheur/enseignant-chercheur. Il s’agit de véritables tables-rondes au cours desquelles jeunes chercheurs et enseignants chevronnés invités pour la circonstance peuvent traiter des sujets en lien avec la recherche pré/post-doctorale, les publications et la carrière universitaire.

Les travaux de cette 3e édition auront lieu du 26 au 28 janvier 2021.

Comment postuler à ces sessions ?

Pour les ASSISES DOCTORLES FRANCOPHONES (ADF) :

Soumettre un résumé de votre thèse (une page) écrit en langue française. Les résumés sont présentés en suivant les normes ci-après : Titre concis et clair (pas plus de 15 mots), suivi du nom du chercheur et de son institution d’attache Résumé de 250 mots, accent sur le contexte, les méthodes d’enquêtes, les résultats (provisoires si c’est déjà le cas) et une bibliographie abrégée. Caractère Garamond, Taille 12

de votre thèse (une page) écrit en langue française. Les résumés sont présentés en suivant les normes ci-après :

NB : Le tout doit tenir sur une page

Envoyer une brève note biographique et non un cv (150 mots maximum)

Indiquer le nom, prénom, grade et adresse E-mail de votre Directeur de thèse et si possible une lettre de recommandation

S’engager à participer à la totalité des travaux d’une durée de 3 jours ouvrés.

Envoyer le dossier à l’adresse : assisesdoctorales.acarefdella@gmail.com

Pour le Forum des jeunes chercheurs (FJC)

Soumettre une proposition de communication en lien avec la thématique générale de la conférence :

LA DIMENSION « ACTION » DE LA RECHERCHE FACE AUX DEFIS DE L’HUMANITE AUJOURD’HUI.

Les résumés sont présentés en suivant les normes ci-après :

Titre concis et clair (pas plus de 15 mots), suivi du nom du chercheur et de son institution d’attache

Résumé de 250 mots, mettre l’accent sur le contexte, les méthodes d’enquêtes, les résultats (provisoires si c’est déjà le cas) et une bibliographie abrégée.

Caractère Garamond, Taille 12

NB : Le tout doit tenir sur une page

Envoyer une brève note biographique et non un cv (150 mots maximum)

S’engager à participer à la totalité des travaux d’une durée de 3 jours ouvrés.

Envoyer le dossier à l’adresse : assisesdoctorales.acarefdella@gmail.com

Evaluations et sélections des propositions

Volet : Assises Doctorales Francophones (ADF)

Les résumés sont examinés par un comité scientifique mis en place par l’ACAREF qui s'appuie sur l'expertise de ses membres du Conseil de l’Administration avec l'apport éventuel des Directeurs de Thèse (pour les ADF).

Les sujets sélectionnés pour les ADF feront l’objet d’une présentation orale de 30 min pendant les ADF devant un panel « d’évaluateurs » et l’ensemble des participants. La particularité de ces rencontres vient du fait qu’elles se présentent sous la forme d’ateliers méthodologiques couplés de simulations de soutenance de thèse. Les travaux sont coordonnés par un panel de professeurs invités. Les critères de sélections se basent sur plusieurs facteurs comme la clarté du sujet, la pertinence du résumé soumis, l'éventuelle facilité linguistique ou encore l'équilibre entre les disciplines, la cohérence des textes proposés, les unités de recherche et les établissements des doctorants et des jeunes chercheurs.

Le volet : Forum des jeunes chercheurs (FJC)

Le forum des jeunes chercheurs, pour sa part, est ouvert à tous les enseignants-chercheurs, chercheurs ou jeunes docteurs. Sont prioritairement concernés par le Forum, tout chercheur ayant une expérience d’une durée comprise entre 1 et 15 ans et désireux de mettre son expérience au service des doctorants et des plus jeunes.

Les disciplines concernées

Les travaux s’intéressent à toutes les disciplines du domaine des Lettres et sciences humaines/sociales :

Lettres modernes

Sciences du langage

Langues

Traduction

Sciences de l’éducation

Science politique

Sociologie

Histoire

Droit

Géographie

Arts

Les ADF et le FJC, un rendez-vous d’échanges et de partages d’expériences francophones…

Cette rencontre, à l’image des éditions précédentes, se veut un rendez-vous d’échanges et de partages d’expériences entre jeunes chercheurs francophones ou francophiles sous la forme d’un forum international suivi des Assises Doctorales Francophones.

Trois tables-rondes seront organisées à cet effet pour définir et apprendre des stratégies d’une « carrière de chercheur réussie ». Ces tables-rondes seront animées par des chercheurs chevronnés invités pour la circonstance. En d’autres termes, cette rencontre se propose d’animer des séminaires méthodologiques autour des sous-thèmes suivants :

L’article scientifique en Lettres, Langues et Sciences Sociales : conseils de rédaction

Le parcours de chercheur : conseils pratiques et grands témoignages.

Le chercheur/l’enseignant-chercheur dans la cité : quels apports utilitaires ?

Dates et périodes des travaux

Du 26 au 28 janvier 2021

NB : La durée des travaux est de 3 jours ouvrés.

Dates des inscriptions

Date limite : 30 septembre pour la soumission des propositions

Réponses aux auteurs : Au fur et à mesure que les propositions sont reçues jusqu’au 30 octobre 2020

Fin des inscriptions : 30 novembre 2020.