39e Colloque Annuel de la Société d’Études Pluridisciplinaires du Dix-septième Siècle Français

Colloque Virtuel

22–23 octobre et 6–7 novembre 2020

Présidentes du Colloque :

Carrie F. Klaus, DePauw University

Kathrina LaPorta, New York University

La Société d’Études Pluridisciplinaires du Dix-septième Siècle Français (SE17) a le plaisir d’annoncer son tout premier colloque virtuel, lequel se tiendra en deux sessions synchrones en ligne, du jeudi 22 octobre au vendredi 23 octobre, et du vendredi 6 novembre au samedi 7 novembre, avec des ateliers portant sur les travaux en cours et une variété d’activités asynchrones offertes aux participant·e·s, s’étalant sur une période de deux semaines.

La SE17 se réjouit d’avance d’explorer de nouveaux moyens d’accueillir les spécialistes du dix-septième siècle français durant ce temps de pandémie. Des tables rondes porteront sur des questions urgentes et pertinentes, parmi celles ayant trait tout particulièrement à la race et au racisme dans la première modernité ainsi qu’aux travaux pertinents portant sur cette période. Afin de promouvoir l’esprit convivial et inclusif de la SE17, le colloque fournira des possibilités nombreuses et variées d’échanges dynamiques, au niveau scientifique ou personnel. Nous accueillons chaleureusement les collègues ainsi que doctorant·e·s dans toutes les disciplines, en particulier des PANDC (BIPOC), aussi bien que tou·te·s ceux·elles dont les travaux portent sur des questions de justice sociale et raciale.

Nous voudrions signaler les séances suivantes en particulier :

Tables rondes (des séances de 75 minutes consistant en présentations de 5 minutes autour des thèmes suivants dans le « long » XVIIe siècle (1590–1715), suivies de discussions) :

1. Le concept de race dans la France de la première modernité.

2. Race, diversité et inclusion dans les études sur la France de la première modernité

3. Le confinement.

4. La responsabilité sociale.

5. La garde et la surveillance / Les soins de gardiennage.

6. Les divisions politiques.

7. Les épidémies / la peste.

8. Les changements climatiques / La santé.

Séances de pédagogie

1. Enseigner durant une pandémie

2. Enseigner durant un temps de racisme systémique persistant et de violence racialement motivée.

*

Veuillez adresser une proposition en anglais ou en français (maximum 150 mots) d’ici le 8 Septembre 2020, en indiquant la séance désirée dans la ligne « sujet » de votre message à SE172020@gmail.com.