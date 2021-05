Webinaire « Lire/écrire avec Claude Simon »

Samedi 5 juin 2021

Cette journée aura lieu en visioconférence via Zoom.

Programme

Matin (10h-12h30)

Lire Claude Simon en temps de pandémie

(séance animée par Alastair B. Duncan)

Le long confinement du printemps dernier – et plus largement cette période de pandémie –a favorisé la lecture et même l’écriture. Or l’œuvre de Claude Simon, nourrie d’une mémoire douloureuse, tant personnelle (le deuil, la maladie) que collective (la guerre, la captivité), mais aussi d’une relation intense au monde sensible, a inscrit dans les mots un vécu dans lequel chaque lecteur peut retrouver quelque chose de lui-même.

Nous invitons les lecteurs de Claude Simon à rapporter brièvement ce qu’ils ont lu de l’œuvre du prix Nobel de Littérature pendant cette période. Cette invitation s’étend à tous, amateurs, spécialistes ou étudiants, quelle que soit la raison de leur lecture : distraction, obligation scolaire, universitaire ou professionnelle, etc. L’idée est d’offrir une sorte de panorama de la lecture de Claude Simon pendant ces derniers mois, afin de nous stimuler mutuellement pour de nouvelles lectures ou relectures.

Pour donner la parole au plus grand nombre possible, les interventions ne devront pas dépasser 15 minutes (elles pourront être plus courtes). Les intervenants seront invités à proposer d’abord leur compte rendu de lecture, puis à lire un court extrait de Claude Simon qui les aura particulièrement touchés. La matinée se terminera par une discussion générale qui donnera à d’autres encore la possibilité de nous rapporter de manière plus informelle leurs lectures.

INSCRIPTION. Pour permettre l’organisation de la matinée, nous avons besoin de connaître à l’avance le nombre d’intervenants et la durée approximative de leur intervention. Si vous êtes intéressé(e), merci d’écrire avant le 25 mai à l’adresse suivante : davout.aurelien@gmail.com en indiquant le thème et la longueur probable de votre présentation (NB : si vous prévoyez d’être simple auditeur ou auditrice, il n’est pas nécessaire de vous inscrire).

Après-midi (14h-18h)

Écrire avec Claude Simon

Les auteurs que nous aimons nous donnent envie de les lire et de les relire ; ils nous donnent aussi envie d’écrire. Occasion de lire, le confinement a été pour beaucoup un temps d’écriture – au point que les éditeurs croulent sous les manuscrits et que certains implorent même qu’on cesse de leur en envoyer.

Pour faire écho à la matinée « Lire Claude Simon en temps de pandémie », cet atelier d’écriture animé par Jean-Marc Quaranta et Isabelle Serça, avec la complicité de Michel Bertrand et Jean-Yves Laurichesse, propose d’écrire avec Claude Simon – mais sans la pandémie.

Écrire avec, ce n’est pas écrire comme : il ne sera pas question ici de pasticher, même involontairement, le style de Simon mais bien plutôt de le suivre dans ses démarches d’écriture, d’essayer de se couler dans la manière dont il a choisi de circuler dans la langue pour appréhender le monde et dire comment il a réussi, tant bien que mal, à l’habiter. Dans cette aventure d’écriture, la ponctuation – une des grandes alliées et des grandes batailles de Simon – sera une compagne ponctuelle.

À travers trois romans de Simon, les participants seront invités à écrire et à partager, s’ils le souhaitent, leurs textes, à échanger sur leur expérience d’écriture et d’écoute des textes.

Cet atelier propose ainsi de se rendre auteur, d’entrer dans l’écriture de Simon par sa propre écriture, en le suivant non plus avec les yeux, mais avec la main, cette main qu’on voit tenir le stylo devant la fenêtre ouverte dans un dessin bien connu.

Jean-Marc Quaranta est maître de conférences (HDR) à l’université d’Aix-Marseille où il enseigne la littérature française et la création littéraire.

Isabelle Serça est professeure à l’université de Toulouse-Jean Jaurès, où elle enseigne la langue et la littérature françaises ; elle a consacré plusieurs articles à Claude Simon.

INSCRIPTION. Pour participer à l’atelier d’écriture, merci de vous inscrire à cette adresse avant le 25 mai : davout.aurelien@gmail.com.