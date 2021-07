Université Rennes 2

Dire et re-dire : bis repetita ?

35e colloque du CERLICO

Émaillée de reprises constantes, la langue se cherche et le discours s’étaye en se re-disant. Prenant la suite du 34e colloque du CerLICO, organisé par le CeReS à l’Université de Limoges en 2021, LIDILE accueille le 35e colloque international du CerLiCO à l’Université Rennes 2, les 20 et 21 mai 2022. Dire et re-dire : bis repetita ? interrogera la redite, ses paramètres et variabilités, d’un point de vue linguistique, traductologique et didactique. Le CerLiCO invite donc les participants à proposer des communications autour de ces trois axes.

L'appel à communication complet et les modalités de soumission sont à retrouver sur le site du CERLICO : https://cerlicoasso.wordpress.com/ ainsi que sur la plateforme Sciencesconf: https://cerlico2022.sciencesconf.org

CALL FOR COMMUNICATIONS, 35th international CerLiCO conference (Cercle Linguistique du Centre et de l’Ouest), Rennes 2 University, Friday, the 20th – Saturday, the 21st of May 2022

To phrase and to re-phrase: bis repetita?

Language resorts to constant repetition, as if language were groping for meaning, while discourse is constructed by what is being phrased and re-phrased. Following the 34th CerLICO conference, organised by CeReS at the University of Limoges in 2021, LIDILE will host the 35th international CerLiCO conference at the University of Rennes 2 on the 20th and 21st of May 2022. To phrase and to re-phrase: bis repetita? will examine repetition, its parameters and variabilities, from a linguistic, translational and didactic point of view.The CerLiCO invites participants to submit papers around these three axes.

The entire call for communications and submission guidelines are to be found on the CERLICO website: https://cerlicoasso.wordpress.com and on the Sciencesconf platform : https://cerlico2022.sciencesconf.org