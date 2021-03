3 Borse di studio (Fondazione Carlo e Marise Bo per la Letteratura Europea Moderna e Contemporanea)

BANDO PER 3 BORSE DI STUDIO

La Fondazione Carlo e Marise Bo per la Letteratura Europea Moderna e Contemporanea istituisce

n. 3 Borse di studio del valore di € 1.250,00 ciascuna

(consistenti ognuna in n. 10 pernottamenti presso il Collegio Internazionale di Urbino e in una somma di € 1.000 corrisposta in denaro).

Il bando è riservato a dottorandi, dottori di ricerca e/o studiosi di età inferiore ad anni trentacinque che, per condurre ricerche sulle letterature europee moderne e contemporanee, oppure su Carlo Bo, Marise Ferro e Leone Traverso, utilizzeranno il patrimonio librario della Fondazione e quello delle biblioteche dell’Università di Urbino. Una delle borse saràprioritariamente riservata a progetti di ricerca riguardanti la figura e l’opera di Paolo Volponi.

Il soggiorno in Urbino dovrà essere programmato nel periodo: 15 maggio – 20 dicembre 2021.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre la data del 31 marzo 2021.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Fondazione: www.fondazionebo.it alla voce Borse di studio: http://fondazionebo.uniurb.it/fondazione/borse-di-studio/

*

Palazzo Passionei Paciotti

via Valerio, 9 - 61029 Urbino (PU)

Tel. +39 0722 305680

e-mail: fondazionebo@uniurb.it

www.fondazionebo.it