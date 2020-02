Université de Montréal

APPEL À COMMUNICATIONS

« LES NOUVELLES FORMES DE LA CRITIQUE » 2e speed colloque des Midis du GRAFIM

Vendredi 3 avril 2020, 13h-16h

Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, salle C-3061

Dans le cadre des activités du Laboratoire CinéMédias, les Midis du GRAFIM (Groupe de recherche sur l’avènement et la formation des identités médiatiques) vous invitent à participer à un speed colloque portant sur la critique et les formes diverses qu’elle adopte aujourd’hui. Nous proposons un espace de réflexion à haut rythme dans un cadre convivial. La formule du speed colloque se veut dynamique, favorisant les échanges éclairés et stimulants. Les communications seront ainsi d’une durée de cinq minutes et suivies d’une brève interaction avec le public.

Suivant le déclin de la presse écrite et la montée de la critique « amateur » en ligne, la critique – art de l’analyse et du jugement – ne cesse de redéfinir les lieux et les formes par lesquels elle s’incarne à l’ère numérique. Des blogues personnels aux forums spécialisés, en passant par la popularité grandissante des revues en ligne, des vlogues YouTube, des essais audiovisuels, des podcasts et des plateformes de diffusion cinéphiles, la critique s’exerce à partir de conditions et d’ancrages médiatiques qui méritent d’être étudiés de près. Sur quelles stratégies discursives ou visuelles la critique se fonde-t-elle de nos jours ? Comment aborder la question de la légitimité du critique amateur ? Y a-t-il des différences significatives entre les critiques cinématographique, vidéoludique et télévisuelle ? L’ethos du critique est-il différent selon le lieu critique privilégié ?

Cette deuxième édition des Midis du GRAFIM sera l’occasion d’investiguer ces pistes de réflexion, dans le sillage des travaux de Gilles Lyon-Caen (La critique de cinéma à l’épreuve d’Internet), Girish Shambu (The New Cinephilia) et Ian Bogost (How to Talk about Videogames) afin d’éclairer ces pratiques critiques dites plus « alternatives » et d’interroger les façons dont la mémoire cinéphilique est transformée par les technologies numériques.

Sans restriction ou exclusivité, les sujets suivants pourront être abordés :

Les transformations discursives et les modes d’expression liés à l’exercice de la critique en ligne

La formation de communautés critiques sur les réseaux sociaux

Les plateformes spécialisées (Mubi, Letterboxd, Metacritic, Rotten Tomatoes, SensCritique, etc.)

Les formes médiatiques du vlogue, du podcast, de l’essai audiovisuel

Les liens entre critique et cinéphilie ; fan theories et critique « amateur »

La critique vidéoludique, la critique sérielle

Le rôle et les défis du critique à l’ère numérique

Analyse d’émissions web, de chaînes de critique (par ex. : Chroma, Le Fossoyeur de Films, The Nostalgia Critic, Es-tu game ?)

Problématiques politiques (culture savante vs culture populaire, marginalité vs institutionnalisation, phénomènes de collectivité et d’exclusion, archivage, etc.)

Précédé d’un buffet et suivi d’une table ronde intitulée « Penser la critique aujourd’hui : défis, transformations, résistances », le speed colloque est ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s à la maîtrise et au doctorat de l’Université de Montréal et des autres universités québécoises. Veuillez faire parvenir vos propositions (comprenant un titre, un résumé de 100-150 mots et une notice biographique) à alice.michaud-lapointe@umontreal.ca avant le 16 mars 2020.

*

Organisation

Alice Michaud-Lapointe (Université de Montréal)

André Habib (Université de Montréal)

Carl Therrien (Université de Montréal)

*

LE GRAFIM

Fondé en 2018 par André Gaudreault (Université de Montréal), le Groupe de recherche sur l’avènement et la formation des identités médiatiques (qui succède au GRAFICS) a pour mission d’interroger la dissémination de la culture et la pratique cinématographiques dans la formation des nouvelles identités médiatiques à l’ère numérique. L’équipe compte des spécialistes reconnu.e.s en études cinématographiques, télévisuelles, vidéoludiques et médiatiques, qui travaillent sur trois grands axes de recherche: «Pratiques et institutions», «Esthétique et représentations» et « Imaginaire et communautés ».

Composition de l'équipe (membres réguliers)

Richard Bégin (Université de Montréal), Marta Boni (Université de Montréal), André Gaudreault (Université de Montréal), André Habib (Université de Montréal), Bernard Perron (Université de Montréal), Alanna Thain (Université McGill) et Carl Therrien (Université de Montréal).

*

Bibliographie sélective

BERTHET, Dominique, Pour une critique d’art engagée, Paris, L’Harmattan, 2013.

BOGOST, Ian, How to Talk about Videogames, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2015.

BOURDON, Jérôme et Jean-Michel FRODON (dir.), L’œil critique. Le journalisme critique de télévision, Bruxelles, De Boeck, Paris, INA, 2003.

CARROLL, Noel, On Criticism, New York, Routledge, coll. « Thinking in Action », 2009.

CLÉDER, Jean, Regard sur la critique et les revues de cinéma en France, Caen, Lettres modernes Minard, 2012.

DEL MAR AZCONA, Maria et Celestino DELEYTO, Generic attractions: New Essays on Film Genre Criticism, Paris, Houdiard, 2010.

FREY, Mattias, The Permanent Crisis of Film Criticism: The Anxiety of Authority, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2015.

FREY, Mattias et Cecilia SAYAD, Film Criticism in the Digital Age, New Jersey, Rutgers University Press, 2015.

JULLIER, Laurent (dir.), Les films à voir cette semaine. Stratégies de la critique de cinéma, Paris, L’Harmattan, 2014.

KEATHLEY, Christian, Cinephilia and History, or The Wind in the Trees, Bloomington, Indiana University Press, 2006.

KIRKPATRICK, Graeme, The Formation of Gaming Culture: UK Gaming Magazines, 1981-1995, Londres, Palgrave Pivot, 2015.

LUCIA, Cynthia et Rahul HAMID, Cineaste on Film Criticism, Programming, and Preservation in the New Millenium, Austin, University of Texas Press, 2017.

LYON-CAEN, Gilles (dir.), La critique de cinéma à l’épreuve d’internet, Laverune, L’entretemps, 2014.

MACDONALD, Ronan, The Death of the Critic, Londres, Continuum, 2007.

MARTIN, Adrian, Mysteries of Cinema: Reflections on Film Theory, History and Culture, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2018.

ROSENBAUM, Jonathan, Goodbye Cinema, Hello Cinephilia: Film Culture in Transition, Chicago, University of Chicago Press, 2009.

ROUX, Jean-Louis et Anne GABOU (dir.), Critiquer la critique ? Culture et médias, l’impossible mariage de raison, Grenoble, Ellug, 1994.

SHAMBU, Girish, The New Cinephilia, Montréal, Caboose, 2015.

VOYER-LÉGER, Catherine, Métier critique. Pour une vitalité de la critique culturelle, Québec, Septentrion, 2014.

WALMSLEY-EVANS, Huw, Film Criticism as a Cultural Institution, Abingdon (Oxon), New York, Routledge, 2018.