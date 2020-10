La Société bibliographique du Canada (SbC) sollicite des candidatures pour le Prix nouveau chercheur, qui vise à reconnaître le travail d’un chercheur en début de carrière. Les domaines privilégiés sont l’histoire du livre et de l’imprimé ainsi que la bibliographie, incluant les études sur la création, la production, la publication, la distribution, la transmission, l’histoire, et les usages des imprimés, des manuscrits ou des documents électroniques. La préférence sera accordée aux sujets ayant une dimension canadienne.

Le lauréat du Prix nouveau chercheur sera invité à prononcer une communication au colloque annuel de la SbC. Une version révisée et remaniée de la communication, soumise à une évaluation par les pairs, pourra ensuite être publiée dans les Cahiers de la Société bibliographique du Canada / Papers of the Bibliographical Society of Canada. Le prix est également accompagné d’une bourse de 500 $ afin de couvrir les frais associés à la participation au colloque ou à la recherche elle-même. Enfin, le lauréat bénéficiera d’une adhésion gratuite d’une année à la SbC.

Sont admissibles les étudiants de toutes nationalités inscrits à la maîtrise ou au doctorat, de même que toute personne ayant complété un programme de 2e ou de 3e cycle au cours des deux années précédant la date de la convocation. Les personnes occupant un poste menant à la permanence ou bénéficiant d’un engagement continu ne sont pas admissibles, non plus que les membres de l’exécutif de la SbC. Tous les sujets de recherche sont admissibles, pourvu qu’ils soient liés, d’une façon ou d’une autre, à un aspect de l’histoire du livre et de l’imprimé ou des études bibliographiques.

Afin de postuler, les candidats doivent soumettre, par voie électronique seulement, les documents suivants, en français ou en anglais, dans un dossier PDF dans l’ordre suivant:

une lettre de motivation d’une page qui met en évidence l’intérêt du candidat et son admissibilité au prix;

un bref curriculum vitae (maximum de trois pages);

un résumé (max 750 mots, incluant la bibliographie) de la communication proposée

une preuve confirmant le statut d’étudiant ou encore l’obtention d’un diplôme de 2e ou 3e cycle au cours des deux dernières années (copie du diplôme, copie de la carte étudiante ou relevé de notes officiel ou non).

Aussi, une lettre de recommandation confidentielle doit être envoyée directement par courriel par la personne qui rédige la lettre. Qu’elle soit incluse dans le texte du courriel ou placée en pièce jointe, la lettre doit inclure les coordonnées de son auteur ainsi que son affiliation universitaire.

Tous les documents, incluant la lettre de recommandation, doivent être envoyés à Scott Schofield, président du Comité des prix de la SbC, awards_prix@bsc-sbc.ca, au plus tard le 18 décembre 2020.

Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. L’identité du lauréat sera dévoilée en février 2021.

Des renseignements supplémentaires sur le prix et la SBC peuvent être trouvés à

http://www.bsc-sbc.ca/fr/bourse/#nouveau.