Julie Anselmini (dir.), Dumas républicain

Si les prises de position de Dumas en faveur du républicanisme sont claires, on ne peut pas méconnaître les nuances, voire les ambiguïtés que ces positions ont pu revêtir, ni les tiraillements que ses sentiments personnels ont pu causer à l’écrivain.

Le présent livre a pour objectif d’étudier, en suivant le fil chronologique de l’existence et de la carrière de l’écrivain, toutes les manifestations du républicanisme de Dumas, dans sa vie comme dans sa production journalistique et littéraire, mais aussi de chercher à comprendre ces nuances ou ces ambiguïtés, en examinant dans toute leur complexité les idées et sentiments politiques de l’écrivain.



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Sommaire :

J. Anselmini, Introduction

B. T. Cooper, Fiesque de Lavagna de Dumas (1828), une pièce républicaine?

R. Petit-Rasselle, Alexandre Dumas à Lyon en 1832 et 1834: publications et réseaux politiques

S. Mombert, Dumas et la révolution de 1848

J. Fiorina, Alexandre Dumas et la République romaine de 1849

L. Dumasy, Entre écriture mémorialiste et écriture fictionnelle: l'autoportrait d'Alexandre Dumas en républicain dans les premières années du Second Empire

A. Patierno, L'idéalisme républicain de Dumas dans le journal L'Indipendente (1860-1864)

V. Frigerio, "La Politique de Dieu" et celle de Dumas: réflexions napolitaines en 1860

C. Saminadayar-Perrin, Création et Rédemption. L'"ouvrage noir" de la Révolution

J. Anselmini, Politique du héros dumasien

Repères biographiques et historiques

Indications bibliographiques

Présentation des contributeurs et contributrices…