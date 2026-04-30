Barbey dʼAurevilly à Cerisy. L’Ensorcelée, Une histoire sans nom, Ce qui ne meurt pas, Une page d’histoire

Édition de Pierre Glaudes et Francesca Guglielmi

Cet ouvrage réunit les actes de trois colloques qui eurent lieu au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, entre 1980 et 1985. Depuis longtemps il était difficile de se procurer ce cycle de rencontres consacré à Barbey d'Aurevilly, qui rappelle un moment fécond des études aurevilliennes. Ces actes sont désormais à nouveau disponibles.

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