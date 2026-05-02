Camille Adnot, Vanessa Alayrac-Fielding (dir.), Tristram Shandy, l’écriture joyeuse. Laurence Sterne et les jeux du roman

Roman facétieux, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1759-1767) de Laurence Sterne n’a cessé de déjouer les attentes de ses lecteurs. À rebours de toute linéarité, il fait éclater les formes du récit par la digression, le jeu typographique et une mise en scène ludique de l’acte d’écrire. L’écriture s’y fait mouvement, provocation, plaisir. Ce volume propose d’explorer les multiples facettes de cette « écriture joyeuse », en interrogeant les jeux du roman sternien : jeux avec le lecteur, avec les formes de la pensée, avec les normes narratives et les savoirs des Lumières. Des constructions de l’identité à la folie des « hobby-horses », de l’empirisme lockéen aux expérimentations formelles, des dispositifs visuels à la matérialité du livre, les contributions réunies ici éclairent la puissance réflexive d’un texte qui ne cesse de se commenter lui-même. À la croisée des héritages et des innovations, Tristram Shandy apparaît comme un laboratoire romanesque, où la littérature s’invente dans le détour, la fantaisie et le rire.

Avec les contributions de : Anne BANDRY-SCUBBI, Madeleine DESCARGUES-GRANT, Laurent FOLLIOT, Brigitte FRIANT-KESSLER, Pierre LABRUNE, Baudouin MILLET et Frédéric OGÉE.

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Sommaire

Introduction

Camille ADNOT et Vanessa ALAYRAC-FIELDING

1. Performing the Self in Hogarth and Sterne: Modernity and Identity in Enlightenment England

Frédéric OGÉE

2. Tristram Shandy or Educating the Reader

Anne BANDRY-SCUBBI

3. An Englishman’s bowling-green is his castle, ou l’anglicité de Tristram Shandy

Laurent FOLLIOT

4. Furor, stultitia et hobby-horses : de la folie dans Tristram Shandy

Pierre LABRUNE

5. The Mind in Tristram Shandy

Baudouin MILLET

6. Tristram Shandy as Rubik’s Cube

Madeleine DESCARGUES-GRANT

7. Tristram Shandy and the Visual Imagination, from an Illuminated Book to a Multimodal Constellation

Brigitte FRIANT-KESSLER

Bibliographie sélective

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Camille ADNOT (ENS-PSL) est maîtresse de conférences en littérature britannique à l’École normale supérieure (ENS-PSL). Ses recherches et publications portent sur la littérature et les arts visuels des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles (Hogarth, William Blake, Turner...). Elle codirige l’ouvrage Romanticism across Borders: Transnational Exchanges, Identities and Agencies, à paraître en 2026.

Vanessa ALAYRAC-FIELDING est professeure de civilisation et d’histoire culturelle britanniques à l’université de Lille (laboratoire CECILLE-ULR 4074). Ses recherches portent sur les relations sino-britanniques, l’orientalisme et la culture visuelle et matérielle du long XVIIIᵉ siècle. Codirectrice de plusieurs ouvrages, elle est notamment l'auteure de La Chine dans l’imaginaire anglais des Lumières (1685-1798) (PUPS, 2016).