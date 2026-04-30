Martina Della Casa et Alexandra Klinger (dir.), Échos d’André Gide. Lectures et relectures européennes

Échos d’André Gide. Lectures et relectures européennes

Sous la direction de Martina Della Casa et Alexandra Klinger

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », n° 38, 2026.

Ce volume réunit des contributions qui interrogent la manière dont l’œuvre d’André Gide a été lue et relue en Europe, de son vivant jusqu’à nos jours. Il ouvre ainsi un chantier qui approfondit une question centrale pour lui : comment s’inscrire durablement dans l’histoire littéraire ?

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Existe également en version reliée - EAN 9782406200390 - au prix de 82 EUR.