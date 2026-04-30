Collectif
Nouvelle parution
Martina Della Casa et Alexandra Klinger (dir.), Échos d’André Gide. Lectures et relectures européennes

Martina Della Casa et Alexandra Klinger (dir.), Échos d’André Gide. Lectures et relectures européennes

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque gidienne", 2026
  • EAN : 9782406202134
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20040-6
  • 289 pages
  • Prix : 29 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Échos d’André Gide. Lectures et relectures européennes

Sous la direction de Martina Della Casa et Alexandra Klinger 

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », n° 38, 2026.

Ce volume réunit des contributions qui interrogent la manière dont l’œuvre d’André Gide a été lue et relue en Europe, de son vivant jusqu’à nos jours. Il ouvre ainsi un chantier qui approfondit une question centrale pour lui : comment s’inscrire durablement dans l’histoire littéraire ?

Table des matières…

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Existe également en version reliée - EAN 9782406200390 - au prix de 82 EUR.