Catalogue de l'exposition Madame de Sévigné. Lettres parisiennes, présentée au Musée Carnavalet, Paris (15 avril - 20 juillet 2026).

Consacré à Madame de Sévigné (1626-1696), à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance, le catalogue se fonde sur le renouvellement de l'approche critique de son oeuvre littéraire et présente plus de 200 oeuvres (peintures, objets, dessins...).

Au sein de l'hôtel Carnavalet où elle vécut de 1677 jusqu'à sa mort, cette exposition revient sur la présence de Madame de Sévigné à Paris, alors que la ville connaît d'importantes transformations. Le parcours et l'oeuvre de l'écrivaine servent de support à une découverte de la capitale dans ses dimensions urbaine, sociale, politique, artistique.

En partant de la représentation de Madame de Sévigné dans l'imaginaire collectif et de sa postérité littéraire, est mise en lumière la place des femmes dans le Paris du XVIIe siècle et dans le contexte de la culture galante.

Membre d'une élite qui observe à distance les grandeurs de la cour de Louis XIV, Madame de Sévigné est un témoin attentif du Paris politique et saisit la violence des tensions qui traversent alors l'histoire.

Enfin, l'évocation du quotidien de la femme de lettres, au sein de l'hôtel Carnavalet habité par sa famille, termine cette traversée du siècle.

De la fabrique du mythe jusqu'aux descriptions du quotidien, cet ouvrage rend compte de la vie à Paris au XVIIe siècle à travers le regard d'une femme dont le témoignage laissé par ses lettres fait d'elle une chroniqueuse unique.

Le catalogue comprend les essais des commissaires d'exposition, des membres du comité scientifique ainsi que de nombreux conservateurs et universitaires.