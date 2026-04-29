Susanne Greilich, Hans-Jürgen Lüsebrink (dir.), Les Nouveaux Mondes des encyclopédies. Traduction et réorganisation des savoirs au XVIIIe siècle

Les Nouveaux Mondes des encyclopédies. Traduction et réorganisation des savoirs au XVIIIe siècle

Sous la direction de Susanne Greilich et Hans-Jürgen Lüsebrink

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 710, série « Le dix-huitième siècle » n° 50, 2026.

Dans quinze études de cas, cet ouvrage collectif analyse l’état et l’évolution du savoir encyclopédique sur les espaces non-européens au XVIIIe siècle ainsi que les transformations épistémiques et idéologiques qui résultaient de son remaniement dans le contexte de traductions et d’adaptations.

Table des matières…

Lire les résumés…

Existe également en version reliée - EAN 9782406200222 - au prix de 92 EUR.