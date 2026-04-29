Susanne Greilich, Hans-Jürgen Lüsebrink (dir.), Les Nouveaux Mondes des encyclopédies. Traduction et réorganisation des savoirs au XVIIIe siècle
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Les Nouveaux Mondes des encyclopédies. Traduction et réorganisation des savoirs au XVIIIe siècle
Sous la direction de Susanne Greilich et Hans-Jürgen Lüsebrink
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 710, série « Le dix-huitième siècle » n° 50, 2026.
Dans quinze études de cas, cet ouvrage collectif analyse l’état et l’évolution du savoir encyclopédique sur les espaces non-européens au XVIIIe siècle ainsi que les transformations épistémiques et idéologiques qui résultaient de son remaniement dans le contexte de traductions et d’adaptations.
Existe également en version reliée - EAN 9782406200222 - au prix de 92 EUR.