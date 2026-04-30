Hélène Barthelmebs & Laetitia Saintes (dir.), Femmes dans l'histoire littéraire francophone. Enjeux et perspectives

Les littératures des périphéries francophones — périphéries géographiques et sociales, définies par rapport à un centre dominant — peinent encore à trouver leur place dans les anthologies et sommes d’histoires littéraires consacrées aux autrices, et donc dans l’histoire littéraire en train de s’écrire. Accorder aux autrices de la francophonie du Nord (Belgique, France, Suisse romande, Luxembourg) la place qui leur revient permettrait pourtant de combler les lacunes d’une histoire littéraire encore partielle, et conduirait à repenser l’objet littéraire lui-même, ses catégories, hiérarchies et figures canoniques.

Dans cette perspective, cet ouvrage entend interroger, selon une approche sociohistorique et interdisciplinaire, la place des autrices francophones dans l’histoire littéraire, en explorant ses enjeux sociaux, épistémologiques, institutionnels, idéologiques, mais aussi éditoriaux.

S’inscrivant au cœur des débats contemporains, ce livre pose les jalons d’une réflexion novatrice, au croisement des études francophones, des études de genre et de l’histoire littéraire, afin de repenser la place des femmes en littérature.

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Laetitia Saintes a étudié le pamphlet du premier XIXe siècle dans le cadre d’une thèse soutenue à l’UCLouvain en 2019. Après un postdoctorat à l’Université du Luxembourg, elle poursuit ses recherches sur l’auctorialité polémique des femmes. Son essai Paroles pamphlétaires dans le premier XIXe siècle (1814-1848) a paru en 2022 aux éditions Honoré Champion.

Hélène Barthelmebs est professeure adjointe en langues et littératures françaises et leur didactique à l’Université du Luxembourg. Ses travaux portent sur les constructions genrées et les écrits de femmes dans les littératures francophones des XXe et XXIe siècles, abordées sous l’angle des stratégies d’écriture des autrices.