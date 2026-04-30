Raymond Lebègue (1895-1984) : carrière, rôle, influence (Clermont-Ferrand)

Raymond Lebègue (1895-1984) : carrière, rôle, influence

Colloque international organisé par

Maxime Cartron (FNRS/UCLouvain, GEMCA) et Céline Fournial (Université Clermont Auvergne, CELIS)

Ayant traversé pratiquement tout le XXe siècle, Raymond Lebègue était, selon les dires de Victor-Lucien Tapié, « l’un des inventeurs du baroque français »[1]. Mais il était bien plus que cela. Spécialiste du théâtre du Moyen Âge, du XVIe et du premier XVIIe siècles et de leurs liens de filiation, son importance dans la redécouverte et la réévaluation de textes méconnus et dévalués de ces périodes – y compris sa prise en compte du théâtre provincial – a été telle que le regretté Christian Biet aimait à l’appeler avec tendresse « notre père à tous ». Le présent colloque voudrait prendre au sérieux ce mot, en revenant sur le rôle institutionnel de Lebègue, notamment à la Sorbonne (où il fut professeur de 1942 à 1965) et à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (dont il devint membre en 1955)[2]. Il s’agit par là de mettre en lumière son influence dans la constitution et l’interprétation des corpus théâtraux, dans l’étude de tel auteur ou telle œuvre en particulier mais aussi dans son exploration de vastes empans chronologiques, ainsi que dans le champ des études théâtrales, discipline qu’il a contribué à constituer, en prenant en compte aussi bien ses écrits que sa carrière proprement dite : quelles avenues a-t-il ouvertes, quelles frontières a-t-il contribué à redessiner et y a-t-il encore des enseignements à tirer, pour la recherche contemporaine, de ses travaux ? On pourra pour ce faire tirer profit des papiers du critique, conservés aux Archives départementales des Yvelines (166J, Ms 6443). Le colloque s’adresse ainsi logiquement aux spécialistes du théâtre français du Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, mais d’autres communications sur le travail universitaire de Lebègue pourraient être envisagées, notamment sur la poésie des XVIe et XVIIe siècles, mais aussi sur Chateaubriand (entre autres Aspects de Chateaubriand : vie, voyage en Amérique, œuvres, Nizet, 1979), ou encore sur sa réflexion d’analyste politique dans L’Europe centrale et nous (L’Ouest-Éclair, 1935).

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Les propositions de communications seront à adresser à Maxime Cartron (maxime.cartron@uclouvain.be) et Céline Fournial (celine.fournial@uca.fr) avant le 30 septembre 2026. Le colloque se tiendra à l’université Clermont Auvergne les 25 et 26 mars 2027.

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Bibliographie sélective

Papiers Raymond Lebègue, Archives départementales des Yvelines (166J, Ms 6443).

Mélanges d’histoire littéraire (XVIe-XVIIe siècles) offerts à Raymond Lebègue par ses collègues, ses élèves et ses amis, Paris, Nizet, 1969.

Discours prononcés pour la remise des Mélanges d’histoire littéraire (XVIe-XVIIe siècles) offerts à Raymond Lebègue par ses collègues, ses élèves et ses amis, Paris, Nizet, 1972.

— — —, « Une source de la Bergerie de Remy Belleau », Revue du Seizième siècle, t. 4, fasc. 3-4, 1916, p. 166-194.

— — —, « La traduction du traité De naturalibus quaestionibus par Malherbe », Revue d’Histoire Littéraire de la France, 25e année, no1, 1918, p. 91-111.

— — —, « La publication des lettres de Malherbe », Revue d’Histoire Littéraire de la France, 29e année, no2, 1922, p. 129-164.

— — —, Étude bibliographique sur « Armance », Paris, L. Giraud-Badin, 1923.

— — —, La Tragédie religieuse en France. Les débuts (1514-1573), Paris, Champion, 1929.

— — —, Le Mystère des Actes des Apôtres. Contribution à l’étude de l’humanisme et du protestantisme français au XVIe siècle, Paris, Champion, 1929.

— — —, « La Passion d’Arles (1430) », Romania, t. 58 n°231, 1932, p. 434-435.

— — —, « L’Histoire de l’humanisme de la Renaissance », Bulletin of the International Committee of Historical Sciences, 1933.

— — —, « Jean Molinet et la Passion de Valenciennes », Romania, 1933.

— — —, « La Passion d’Arnoul Gréban », Romania, t. 60, n°238, 1934, p. 218-231.

— — —, L’Europe centrale et nous, Rennes, L’Ouest-Éclair, 1935.

— — —, « La source d’un poème religieux de Marot », dans Mélanges offerts à Abel Lefranc, Paris, Droz, 1936.

— — —, « Horace en France pendant la Renaissance », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 3, no2, 1936, p. 141-164.

— — —, « La tragédie “shakespearienne” en France au temps de Shakespeare » [1937], Études sur le théâtre français, t. I, Paris, Nizet, 1977, p. 298-339.

— — —, « L’Herodes infanticida en France », Neophilologus, 1938.

— — —, « Le théâtre provincial en France », Helicon, t. I, no1-2, 1938.

— — —, « La traduction par Malherbe du 33e livre de Tite-Live », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 1, 1941, p. 173-185.

— — —, « Le théâtre baroque en France » [1942], Études sur le théâtre français, t. I, Paris, Nizet, 1977, p. 340-360.

— — —, « De la Renaissance au Classicisme : le théâtre baroque en France », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. II, 1942, p. 161-184.

— — —, Les Correspondants de Peiresc dans les anciens Pays-Bas, Bruxelles, Office de publicité, 1943.

— — —, La Tragédie française de la Renaissance, Bruxelles, Office de publicité, 1944.

— — —, « Tableau de la tragédie française de 1573 à 1610 », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 5, 1944, p. 373-393.

— — —, « Tableau de la comédie française de la Renaissance », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 8, 1946, p. 278-344.

— — —, Robert Garnier. « Les Juives », Paris, Tournier et Constans-Centre de documentation universitaire, « Les Cours de Sorbonne », 1946.

— — —, La Poésie française de 1560 à 1630, 2 vols., Paris, Centre de documentation universitaire, 1947.

— — —, (avec Félix Lecoy et Philippe Van Tieghem), « Les études sur la langue et la littérature française de 1940 à 1945 », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, no4, décembre 1947, p. 82-129.

— — —, « Les Larmes de Saint Pierre, poème baroque », Revue des Sciences humaines, 1949, p. 145-154.

— — —, « Le théâtre élisabéthain et le théâtre baroque français », Glanes, no15-16, 1950, p. 70-73.

— — —, « Quelques survivances de la mise en scène médiévale », dans Mélanges d’histoire du théâtre du Moyen-âge et de la Renaissance offerts à Gustave Cohen, professeur honoraire en Sorbonne, par ses collègues, ses élèves et ses amis, Paris, Nizet, 1950.

— — —, Ronsard. L’homme et l’œuvre, Paris, Boivin, 1950.

— — —, « La représentation des tragédies au XVIe siècle », dans Mélanges offerts à Henri Chamard, Paris, Nizet, 1951.

— — —, « Noël Georges et le théâtre rural en Haute-Bretagne », Mélanges offerts à Daniel Mornet, Paris, Nizet, 1951.

— — —, « Le théâtre de démesure et d’horreur en Europe occidentale aux XVIe et XVIIe siècles » [1951], Études sur le théâtre français, t. I, Paris, Nizet, 1977, p. 361-374.

— — —, « La poésie baroque en France », Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises, no 1-2, 1951, p. 23-34.

— — —, « Le théâtre baroque en France », dans Jean Wahl (dir.), Ordre, désordre, lumière, Paris, Vrin, « Collège philosophique », 1952, p. 176-189.

— — —, « Introduction », XVIIe siècle, no20 : « Du baroque au classicisme », 1953, p. 249-250.

— — —, « La tragédie », XVIIe siècle, no20 : « Du baroque au classicisme », 1953, p. 251-258.

— — —, « La syntaxe de Malherbe, traducteur de Sénèque », Cahiers de l'Association internationale des études françaises, n°8, 1956, p. 139-146.

— — —, CR de Marcel Raymond, Baroque et renaissance poétique, Revue d’histoire littéraire de la France, janvier-mars 1959, p. 94-95.

— — —, CR de Jean Rousset, La Littérature de l’âge baroque en France. Circé et le paon, Revue d’histoire littéraire de la France, janvier-mars 1959, p. 95-99.

— — —, « Enfin Malherbe vint... », dans IVe Centenaire de la naissance de Malherbe (1555-1628), Gap, Orphrys, 1956, p. 111-118.

— — —, Le Théâtre comique en France de « Pathelin » à « Mélite », Paris, Hatier, 1961.

— — —, « La survivance des personnages des mystères français », dans Studi in onore di Carlo Pellegrini, Turin, Società Editrice Internazionale, 1963, p. 205-216.

— — —, « Préface » à Jean Jacquot (dir.), Les Tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance, Paris, Éditions du CNRS, 1964, p. IX-XII.

— — —, « Christianisme et libertinage chez les imitateurs de Sénèque en France (XVIe s. et première moitié du XVIIe) », dans Jean Jacquot (dir.), Les Tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance, Paris, Éditions du CNRS, 1964, p. 87-94.

— — —, « La poésie baroque en France pendant les guerres de religion », Baroque, no1, 1965, http://journals.openedition.org/baroque/145.

— — —, « Origines et caractères du théâtre baroque français », Baroque, no2, 1967, https://journals.openedition.org/baroque/252.

— — —, « De la Renaissance au Baroque (1580-1630) », Littérature française, t. 1 : Des origines à la fin du XVIIIe siècle, Antoine Adam, Georges Lerminier et Édouard Morot-Sir (dir.), Paris, Larousse, 1967, p. 128-170.

— — —, (avec René Fromilhague) (éd.), Malherbe, Œuvres poétiques, 2 vols., Paris, Les Belles Lettres, 1968.

— — —, « Christian interpretations of pagan authors », dans Werner L. Gundersheimer, French Humanism (1470-1600), Londres, MacMillan, 1969, p. 197-206.

— — —, « L’édition des œuvres complètes de Ronsard », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 118ᵉ année, no1, 1974, p. 43-50.

— — —, (éd.), Robert Garnier, Œuvres complètes, Paris, Les Belles Lettres, 1949-1974.

— — —, Études sur le théâtre français, 2 vols., Paris, Nizet, 1977.

— — —, Aspects de Chateaubriand : vie, voyage en Amérique, œuvres, Paris, Nizet, 1979.

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[1] V.-L. Tapié, Baroque et classicisme, Paris, Plon, 1957, p. 453, n. 1.

[2] On trouvera certaines de ses interventions dans ce cadre à la BnF sous la côte 4-Z-1617.