Journalisme narratif, crises et bande dessinée (MSH Clermont-Ferrand)

Appel à communications de la journée d’études

« Journalisme narratif, crises et bande dessinée »

Cette manifestation scientifique organisée par le COS-MICS (CA24160) et la Chaire Sá de Miranda (Instituto Camões, I.P.), en collaboration avec le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS) de l’Université Clermont Auvergne, aura lieu le 12 novembre 2026 à la MSH de Clermont-Ferrand.

Cette JE propose de mettre en perspective les relations entre journalisme narratif et bande dessinée, en interrogeant les formes contemporaines du « journalisme en cases » dans la couverture des crises, qu’elles soient d’ordre climatique, géopolitique, sanitaire ou social.

Les propositions pourront aborder les relations entre texte et image dans le reportage graphique, les formes d’hybridation entre information et création graphique, les mutations éditoriales, comme dans le cadre des mooks, les effets de médiation propres à la bande dessinée, envisagée dans une perspective journalistico-littéraire, les mutations numériques et les formats transmédiaux du reportage contemporain ainsi que les enjeux déontologiques liés au journalisme graphique et au journalisme littéraire face à des publics immergés dans un flux médiatique continu.

Les propositions de communication, en français ou en anglais (entre 300 et 600 mots), accompagnées d’une brève bio-bibliographie comprenant l’institution de rattachement, devront être soumises via le formulaire suivant : https://forms.gle/BgyfFvAyn4yrn5iZA

Organisation : Ailton Sobrinho (MCF CELIS/UCA) et Virginie Giuliana (PR CELIS/UCA)

Pour toute question, les intéressé.es pourront contacter les organisateurs via l’adresse suivante : jnetbd2026@gmail.com

Dates clés :

Envoi des propositions de communication : 29 mai 2026

Validation des propositions : 19 juin 2026

Pour plus d'informations :

https://celis.uca.fr/production-scientifique/manifestations-scientifiques/colloques-et-journees-detudes/2026/journee-detudes-%C2%AB-journalisme-narratif-crises-et-bande-dessinee-%C2%BB