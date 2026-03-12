Zoé Angelis, Pierre Bayard (dir.), Cold cases en Grèce antique

Un crime mystérieux, une enquête serrée, un dénouement surprenant puisque le détective lui-même se révèle être l’assassin : la pièce de Sophocle, OEdipe roi, est le premier exemple de roman policier.

Mais la culpabilité d’Œdipe est-elle si assurée ? Quand on l’examine en détail, la solution, apparemment rigoureuse, laisse apparaître une faille majeure. Est-il alors possible qu’Œdipe n’ait pas tué son père et que l’assassin coure encore ? Comment résoudre le plus ancien cold case de l’histoire de la littérature ?

Et ce mythe fondateur est-il le seul à être sujet à caution ? D’Antigone à Thésée, d’Ajax à Orphée, d’autres enquêtes dans la Grèce ancienne n’auraient-elles pas été bâclées, qui mériteraient d’être rouvertes dans un souci de justice et de vérité ?

Relire la mythologie à la lumière de la critique policière est le défi que tente de relever ce volume, en recourant à un anachronisme assumé, consistant à poser à des textes anciens des questions que leurs auteurs, bien à tort, ne soulevaient pas.

Sous la direction de Zoé Angelis et Pierre Bayard, avec les contributions de Laurent Binet, Delphine Edy, Stratos Myrogiannis, Efi Papadodima, Claire Paulian, Stéphane Pouyaud, Iraclite Steudler, Lucie Thévenet, Jean-Philippe Toussaint.

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