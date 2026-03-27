Vers un monde commun ? Déconstruire les conflits, repenser les liens terrestres (Prague)

25e édition de l’Université Européenne d’Été (UEE) du réseau OFFRES (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche Européennes en Sciences humaines).

Cette édition aura lieu à l’Université Charles de Prague (Faculté des Lettres) du 12 au 19 juillet 2026 et sera consacrée au thème :

« Vers un monde commun ? Déconstruire les conflits, repenser les liens terrestres ».

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Après l’Université européenne d’été de Lyon, consacrée en 2025 à la dimension politique et historique du monde commun, l’édition pragoise de 2026 abordera sa dimension terrestre et écologique. Le monde commun n’est pas seulement l’espace du vivre-ensemble humain : il est également l’écosystème fragile et interdépendant où se tissent les conditions mêmes de la vie. L’époque actuelle révèle moins notre séparation d’avec la nature que notre coexistence problématique en son sein : ce qui autrefois relevait de déséquilibres locaux devient désormais un dérèglement global des conditions de la vie terrestre, et les effets des activités humaines se répercutent à l’échelle planétaire. Alors que les sociétés se fragmentent selon des lignes de pouvoir et d’accès aux ressources, nous demeurons pourtant pris dans un même réseau de dépendances vitales, si bien qu’en détruisant les conditions d’existence des autres vivants, c’est notre propre avenir que nous condamnons. Cette tension entre la divergence des intérêts et l’unicité du monde habitable constitue le fil directeur de notre réflexion. De ce point de vue, notre université d’été entend analyser les conflits environnementaux afin de comprendre comment des formes de cohabitation deviennent possibles malgré la pluralité irréductible des perspectives. Elle cherchera à repenser les liens terrestres, c’est-à-dire ces relations multiples (écologiques, techniques, économiques, symboliques, affectives) qui nous relient aux autres vivants et aux milieux de vie dont dépend notre existence commune.

Comme chaque année, l'université d'été du réseau OFFRES prévoit des conférences plénières le matin et des ateliers thématiques l’après-midi, destinés à la formation à la recherche.

LES ATELIERS THEMATIQUES

1. Une politique de la nature est-elle possible ?

Atelier dirigé par Michel Baudouin (Éducation Nationale, France) et Abdou Cissokho

2. Le commun esthétique: Politiques du jardin terrestre

Atelier dirigé par Orgest Azizaj (Musée Picasso, Paris), Momchil Hristov (Université de Sophia)

3. De l’espèce humaine au genre animal. Nous repolitiser par la dissolution du sens commun?

Atelier dirigé par Clément Lion (Université de Lille) et Sofia Sorokina (Södertörn University, Suède)

4. Réconcilier économie et écologie (atelier franco-allemand)

Atelier dirigé par Miriam Teschl (l’Université Goethe de Francfort), Falk Bretschneider (EHESS Paris)

5. Le lien vital à la terre: l'agriculture

Atelier dirigé par Guillaume de Vaulx (Education nationale, France) et Alexandre Dubreu (Université du Littoral Côte d’Opale)

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La participation à l’université d’été est gratuite. Nous encourageons les candidat·e·s à solliciter, dans la mesure du possible, un financement auprès de leur institution. Un hébergement en résidence universitaire sera proposé à tarif réduit ; selon les ressources disponibles, une prise en charge pourra être envisagée pour les participant·e·s ne disposant d’aucun financement.

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Pour télécharger les documents, consultez le site : https://offres.hypotheses.org/1643

· l'appel à candidatures (qui comporte l’argument scientifique, les descriptifs des ateliers et le programme)

· la fiche de candidature est à retourner complétée avant le 25 avril à l'adresse suivante : uee2026@gmail.com