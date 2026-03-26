ICE Breakers. Hantises, résistances et imaginaires des corps racialisés, trans, queers et/ou migrants (revue radiophonique Nuage Mycelium)

Appel à contributions pour le deuxième numéro de Nuage Mycélium, revue radiophonique de recherche-création du Laboratoire des Imaginaires.



“ avec pour seul horizon le mur noir, la digue gigantesque ki ka protéjé nou, ki ka fenmen nou anba Lanvil. Rien ni change isi-ba. Ayen pa chanjé." — Michael Roch, Tè Mawon

"You don't need to die to leave a mark of psychic pain." — Carmen Maria Machado, In the Dream House, 2019

Nuage Mycélium est la revue radiophonique de recherche-création du Laboratoire des Imaginaires. Format hybride articulant recherche académique et création artistique autour de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique et de la création sonore, elle se veut un “pulp universitaire radiophonique” qui fait dialoguer chercheur·euse·s, auteur·ice·s, artistes et amateur·ice·s passionné·e·s. Chaque émission de 2h se compose de capsules tissées par une voix off qui crée correspondances et échos entre les propositions.

Appel à contributions

Quelle est la température d’un fantôme ?

Les fascismes ne reviennent pas, ils n’ont jamais vraiment disparu. Ils se reforment, se normalisent, trouvent des tribunes, des élus, des algorithmes. Et avec eux, la même logique ancienne : désigner des corps comme jetables, des vies comme non-pleurables, des mémoires comme effaçables.

Il y a une peur que certain·es d’entre nous portent dans le corps depuis l’enfance. Pas la même peur, pas le même bourreau, pas la même histoire. Mais une même structure : savoir qu’un nom, un corps, une couleur ou une existence peuvent devenir une cible.

Que ça s’est déjà passé.

Que ça se passe encore.

Que ça pourrait recommencer.

Comment vivre avec des morts que le monde dominant refuse de pleurer ? Comment porter des fantômes que personne d’autre ne voit ? Comment résister quand l’indicible devient censure ?

Cette thématique s’inscrit dans la continuité des réflexions contemporaines sur les corporéités racialisées, les transidentités et les mémoires minorisées développées par les études postcoloniales, les Black studies, les Trans studies et les études décoloniales. Elle fait écho aux travaux d’Avery Gordon sur la hantise comme forme politique (Ghostly Matters, 1997), l’idée que les fantômes ne sont pas des résidus du passé mais les signes de ce qui a été violemment supprimé et qui refuse de disparaître.

Pour ce deuxième numéro, nous proposons d'explorer la figure du corps fantôme à travers les cultures de l'imaginaire : ces existences racialisées, trans, queers, minorisées que les systèmes dominants s'efforcent de rendre spectrales avant même leur mort. La fiction spéculative, le fantastique et l'horreur sociale ne fuient pas le réel, ils le rendent visible autrement.

En 2022, Anhell69 Theo Montoya filmait une génération de jeunes queers à Medellín, élevé·es pour la plupart sans père, décédés ou disparus. Certain·es jeunes mouraient pendant le tournage et le film en est devenu leur nécrologie.

Depuis les fugitifs du marronnage jusqu'à Tony Morrison, Octavia Butler ou Michaëla Danjé, une tradition souterraine transforme la peur en mémoire, les morts en hantises qui travaillent l'avenir. Ces œuvres sont des cartographies de la peur collective projetée dans l'imaginaire pour pouvoir la regarder en face.

La radio est elle-même un médium spectral, une voix sans corps, captée dans le noir, venue d’ailleurs. Ce que la transmission orale a traversé, génocides, esclavage, colonisations, ce n’est pas l’archive écrite, c’est la voix. Les cercles de parole, les griots, les chants codés, les langues créoles : autant de formes de survivance par l’auralité. Nuage Mycélium s’inscrit dans cet héritage.

Axes de réflexion

1) Fantômes et mémoire : Hantise et trauma transgénérationnel, morts non-pleurés, archives du silence, génocides et effacement mémoriel, corps racialisés comme spectres sociaux, marronnage et résistance souterraine, retour du refoulé colonial, deuils impossibles…

2) L’imaginaire des résistances : Afrofuturisme, indigofuturisme, solarpunk décolonial, horreur sociale comme critique des systèmes d’oppression, monstres comme figures des minorités, corps trans et non-binaires dans la SF, intersectionnalité et fiction spéculative, weird et étrangeté politique…

3) L’auralité comme survivance : Tradition orale et résistance, cercles d’oralité, griots et transmission, voix comme archive des corps réduits au silence, radio comme médium spectral, chants codés, langues minorisées et créoles comme actes de résistance, polyphonie comme forme politique…

Ces axes peuvent être combinés et interrogés à travers toutes les formes des cultures de l’imaginaire : littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, séries, musique, performance, et dans la diversité des aires géographiques et temporelles.

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Modalités pour les contributions radiophoniques

Nous recherchons des propositions qui embrassent l'hybridation des formats et explorent les potentialités expressives du médium radiophonique, dans l'esprit d'une accessibilité transgressive : rendre audibles des recherches pointues tout en préservant leur charge subversive, créer des "jingles théoriques" immédiatement reconnaissables.

Toute proposition se rattachant aux sciences humaines et sociales ou aux pratiques artistiques est la bienvenue, dès lors qu'elle s'inscrit dans les cultures de l'imaginaire au sens large : science-fiction, fantasy, fantastique, horreur, mais aussi jeux vidéo, bande dessinée, cinéma, musique, podcast, arts plastiques, théâtre, toute forme où émerge dans la fiction un élément nouveau, extraordinaire ou futuriste, ou qui explore comment ces fictions se vivent, se partagent et se réapproprient collectivement.

Formats attendus

Chronique académique (3-7 min) : Analyse critique, réflexion théorique, décryptage d'œuvre, approche historique ou comparative. Plus courte qu'une communication universitaire, proche du format "Ma thèse en 180 secondes" — 7 minutes à l'oral, c'est 1000 mots.

Création littéraire :Poème, lecture performée (5 min max)

Nouvelle originale, théâtre radiophonique (jusqu'à 10 min)

Entretien fragmenté (12-20 min répartis) : Proposition d'interview avec un·e invité·e (auteur·ice, chercheur·euse, artiste) accompagnée d'un conducteur

Création sonore (1-7 min) : Musique originale, ambiance, field recording, Hörspiel, musique électroacoustique, interlude, paysage sonore, synthèse modulaire…

Format libre : Expérimentation radiophonique, performance sonore, récit documentaire…

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Modalités pratiques

Propositions

À l'écrit :

Titre, résumé programmatique (500-1000 caractères), format choisi, prénom et bio-bibliographie (quelques lignes pour vous présenter)

En audio :

Vous pouvez aussi postuler directement en envoyant un fichier son — une tradition des podcasts de cabaret littéraire comme Mange Tes Mots. Un vocal, une maquette, une lecture : toute forme est bienvenue pour faire connaissance.

Deadline propositions : 25 mai 2026

Remise des contributions finales : Entre juin et juillet 2026

Diffusions prévues : Automne 2026

Format technique : wave si possible, mais toutes les qualités sont les bienvenues, du studio de streamer·euse aux vocaux enregistrés en marchant.

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Contact : laboratoiredesimaginaires@gmail.com Objet : "Nuage Mycélium #2 – ICE breakers"

Langues : Français principalement, autres langues bienvenues avec sous-titrage audio dans le fichier son (en parallèle ou l’une après l’autre) ou traduction en texte dans les métadonnées.

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Qui peut participer ?

Chercheur·euse·s en sciences humaines et sociales, en art, en littérature, en histoire, en biologie, en physique, en recherche-création, en musicologie, en droit ou en mécanique des fluides.

Artistes, auteur·ice·s, créateur·ice·s sonores, amateur·ice·s passionné·e·s et autres "indiscipliné·e·s" des cultures de l'imaginaire.

Le Laboratoire des Imaginaires a pour vocation d’accompagner et de valoriser les travaux de jeunes chercheur·euse·s et artistes. Nous pouvons donc offrir aide et conseils aux personnes n’ayant jamais (ou peu) produit de contenu radiophonique ou scientifique.

“Au croisement étoilé de la négritude et de la transidentité, l’accidentelle et lumineuse poésie de nos vies lancée au monde.” — Michaëla Danjé, AfroTrans

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Comité éditorial et scientifique

Anaconda-Sauna Del Rio

Hibou-Hamac Oak Of Brocéliande

Tanuki-Etendoir Nanakamado

Chouette-Feutre Di Panti

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Bibliographie

Hantise, mémoire, politique

Derrida, Jacques. Spectres de Marx. Galilée, 1993.

Gordon, Avery F. Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination. University of Minnesota Press, 1997.

Sharpe, Christina. In the Wake: On Blackness and Being. Duke University Press, 2016.

Hartman, Saidiya. Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route. Farrar, Straus and Giroux, 2007.

Mbembe, Achille. « Nécropolitique ». Raisons politiques, n° 21, 2006, p. 29-60.

Touam Bona, Dénètem. Sagesse des lianes : Marronnages et devenirs minoritaires. Post-Éditions, 2021.

Diasporas, exils et mémoires

Djavadi, Négar. Désorientale. Liana Levi, 2016.

Maynard, Robyn et Simpson, Leanne Betasamosake. Rehearsals for Living. Haymarket Books, 2022.

Fiction spéculative, race, résistance

Butler, Octavia E. Kindred. Doubleday, 1979.

Jemisin, N.K. La Cinquième Saison. J'ai Lu, 2017.

Roch, Michael. Tè Mawon. La Volte, 2022.

Machado, Carmen Maria. In the Dream House. Graywolf Press, 2019.

Dillon, Grace L. (dir.). Walking the Clouds: An Anthology of Indigenous Science Fiction. University of Arizona Press, 2012.

Eshun, Kodwo. « Further Considerations on Afrofuturism ». CR: The New Centennial Review, vol. 3, n° 2, 2003, p. 287-302.

Womack, Ytasha L. Afrofuturism: The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture. Chicago Review Press, 2013.

Transidentités et corps

Preciado, Paul B. Dysphoria Mundi. Grasset, 2022.

Malatino, Hil. Trans Care. University of Minnesota Press, 2020.

Danjé, Michaëla (dir.). AfroTrans. Cases Rebelles, 2021.

Féminismes décoloniaux et résistances autochtones

Vergès, Françoise. Un féminisme décolonial. La Fabrique, 2019.

Anzaldúa, Gloria. Borderlands / La Frontera : The New Mestiza. Aunt Lute Books, 1987.

Simpson, Leanne Betasamosake. As We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance. University of Minnesota Press, 2017.

Auralité, voix, résistance

Glissant, Édouard. Poétique de la Relation. Gallimard, 1990.

Ochoa Gautier, Ana María. Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia. Duke University Press, 2014.

LaBelle, Brandon. Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life. Continuum, 2010.

Sterne, Jonathan. The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Duke University Press, 2003.

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Laboratoire des Imaginaires

Association de jeunes chercheur·euse·s - Rennes