Écrire et représenter l'expérience au XXIe s. dans le monde américano-caribéen (Univ. des Antilles)

L’Expérience est source de maux ou de mots. Des mots qui se disent, qui s’écrivent et qui se crient, par des textes, des images, sur les réseaux sociaux ou encore des pratiques et des mouvements sociétaux. Selon la perspective sociologique, l’Expérience est porteuse de valeur subjective car elle relève d’un vécu unique et singulier qui met en marche le mécanisme de la mémoire. Elle convoque l’action, la mise en pratique ou un état de recherche qui nous positionne systématiquement dans une dynamique d’interrogations. Elle se traduit par « le fait d'acquérir, volontairement ou non, ou de développer la connaissance des êtres et des choses par leur pratique et par une confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde » (source CNRTL). Ecrire ou représenter devient ainsi un acte nécessaire pour la transmission et le questionnement de notre conception des influences intimes ou collectives (systèmes de pensée, faits de société, entourage…) mais aussi de notre rapport à soi, au monde. Ce rapport déterminant des transformations réciproques indispensables au passage à d’autres étapes du cheminement identitaire qu’elles soient subversives, chaotiques ou fructueuses. Comme le prétend déjà le philosophe John Dewey dans son essai Démocratie et éducation : « Quand nous faisons l’expérience d’une chose, nous agissons sur elle, nous faisons quelque chose avec elle ; puis nous en subissons les conséquences. Nous faisons quelque chose à la chose qui, à son tour, nous fait ensuite quelque chose : c’est en cela que consiste cette combinaison particulière. La fécondité, la valeur de l’expérience se mesure à la manière dont ces deux phases sont liées. L’activité pour l’activité ne constitue pas l’expérience » (Ed. Armand Colin, 2022, p.235).

Dans une approche interdisciplinaire, ce colloque prétend impulser une réflexion sur la problématique de l’Expérience à partir des nouveaux discours, des nouvelles tendances idéologiques qui émanent de l’espace américano-caribéen. Il vise à comprendre comment l'expérience humaine – vécue, imaginée ou réinventée – nourrit et transforme l'acte littéraire. Protéiforme, l’Expérience porte une dimension créative et émotionnelle, inscrivant l'individu dans des intrigues inédites. De plus, la question de la transmission des premiers discours postcoloniaux, voire décoloniaux, s’impose dans les pratiques littéraires, artistiques, sociétales, des hommes et des femmes du XXIe siècle qui doivent relever de nouveaux défis. Cette démarche, nourrie par l’expérience, passe bien souvent ici par la remise en question, le dépassement de ces discours pour faire émerger des paradigmes en phase avec les transformations du monde actuel.

Il conviendra dès lors d’ouvrir la discussion sur des études émanant des sciences humaines (littérature, arts, sociologie, philosophie et anthropologie) qui abordent des sujets tels que : l’Afrofuturisme (genre littéraire et artistique où héritage africain et technologies se rencontrent), la contrecolonialité (Contra colonialidad de Antônio Bispo dos Santos o Negô Bispo), l’expression du « savoir-faire », l’art du « faire-savoir », l’expérience du numérique, l’expérience des femmes ou encore l’activisme comme expérience de la déconstruction et de la transgression des discours canoniques de la décolonialité. Comment l’écrivain ou l’artiste américano-caribéen exprime-t-il l’Expérience qui s’observe sous différentes pratiques : engagement social et idéologique, action activiste, vécu intimiste ? Comment parvient-il à restituer ses observations et à inviter le lecteur/spectateur à y prendre part ? Quelles sont les nouvelles voix qui émergent du monde américano-caribéen et contribuent au concert des nations à l’aune du XXIe siècle ?

Axe 1 : Exploitation de nouveaux terrains esthétiques d’émancipation et d’expérimentation : Afrofuturisme, contracolonialidad (contrecolonialité)

Comment ces concepts sont-ils mis en pratique dans la littérature et l’art américano-caribéen ? Dans quelle mesure les écrivains et artistes afro-caribéens réinvestissent-ils les thèmes afrofuturistes pour questionner l'héritage esclavagiste et les devenirs hybrides de cet espace ? En quoi la contracolonialidad, née de l'Expérience et de l'Expérimentation communautaires, propose-t-elle des postulats inédits pour déconstruire les fondements du monde colonial occidental ? Quels impacts les postulats expérimentaux de l’afrofuturisme et de la contracolonialidad exercent-ils sur la construction des identités ?

Axe 2 : Féminismes et résistance dans les Amériques d’aujourd’hui

Comment les luttes féministes convergent-elles pour repenser une société post-patriarcale et décoloniale ?

Dans la sphère latinoaméricaine, la pensée de Maria Lugones qui émerge dans la dynamique impulsée par les penseurs du groupe Modernité /Colonialité, invite à repenser l’activisme et l’expérience américano-Caraïbe au féminin. Ainsi, comment cette réinvention de l'expérience féminine au-delà des cadres hégémoniques occidentaux est-elle traduite dans les œuvres ?

De même, l’« escrevivência » de Conceiçao Evaristo, nous arrive du Brésil pour apporter une vision innovatrice de l’expérience de l’écriture et de la lecture. Par quels moyens ce concept transcende-t-il les traditions littéraires occidentales pour exprimer les vécus marginalisés des femmes en contexte colonial persistant ?

Axe 3 : L’Activisme ou l’expérience de la déconstruction

Comment les actions des associations dans la sphère sociale ou culturelle nourrissent-elles les réflexions esthétiques, anthropologiques et sociologiques sur les dynamiques des sociétés américano-caribéennes actuelles ? L'expérience communautaire nourrit-elle une écriture capable de subvertir les hégémonies narratives occidentales ? Comment littérature et art dialoguent-ils dans l'activisme décolonial pour amplifier l'expérience collective face aux crises inhérentes à cet espace ?

Axe 4 : Ecrire et représenter le savoir-faire : symbole de résistance ?

La transmission du savoir-faire et des métiers dans la littérature et les arts américano-caribéens interroge-t-elle les héritages culturels face aux disruptions historiques et migratoires ? Comment les tensions générationnelles y sont-elles abordées ? Quelles sont les différentes représentations du savoir-faire dans les œuvres ? Dans quelle mesure l’évocation du savoir-faire traverse-t-elle des enjeux identitaires face aux héritages traumatiques et aux hybridations culturelles ?

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Modalités de soumission :

Les propositions de communication en français, anglais ou espagnol sont à envoyer à l’adresse suivante : je.experience2026@gmail.com">je.experience2026@gmail.com. Elles comporteront : le titre de la communication, un résumé de 350 mots maximum et une brève notice biobibliographique précisant l’affiliation institutionnelle.

Date limite des propositions : 30 mai 2026

Réponse du comité scientifique : 30 juin 2026

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Bibliographie :

Dewey, John. Démocratie et éducation. Paris : Armand Colin, 2022 (édition citée dans votre texte, p. 235).

Guine, Anouk et Carvalheira de Maupeou, Émanuèle (dir.). Artivismes : Femmes et féminismes décoloniaux. Le Havre, GRIC, 2023.

Schütz, Alfred. Expériences vécues et expérience scientifique. Paris : Méridiens Klincksieck, 2010.

Glissant, Édouard. Poétique de la Relation. Paris : Gallimard, 1990.

Chamoiseau, Patrick. Écrire en pays dominé. Paris : Gallimard, 1997.

Mignolo, Walter D. The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham : Duke University Press, 2011 (trad. fr. : La face obscure de la modernité, 2015).

Evaristo, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. Trad. fr. : Insoumises. Paris : Anacaona, 2018.

Bhabha, Homi K. Les lieux de la culture. Paris : Payot, 2015 (éd. augm.).

Bispo dos Santos, Antônio (Negô Bispo). Contra colonialidad. São Paulo : Editora UFSCar, 2020.

Anderson, Reynaldo Jr., et Charles E. Jones (dir.). Afrofuturism 2.0: The Rise of Astroblackness. Lanham : Lexington Books, 2016.

Okorafor, Nnedi. Who Fears Death [roman afrofuturiste]. New York : DAW Books, 2010 (trad. fr. : La mort ne veut pas de moi, 2018).

Certeau, Michel de. L'invention du quotidien, t. 1 : Arts de faire. Paris : Gallimard, 1980 (rééd. 2020).

Rofé, Laurence (dir.). Femmes et numérique : expériences et devenirs. Paris : L'Harmattan, 2022.

Sharpe, Christina. In the Wake: On Blackness and Being. Durham : Duke University Press, 2016 (trad. fr. : Dans le sillage, 2021).

Wynter, Sylvia. On Being Human as Praxis. Kingston : Savacou Publications, 2015 (rééd.).

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Comité scientifique :

DAULER Clara (Université des Antilles)

SAINT-HILAIRE Clarissa (Université des Antilles)

CASSIN-CARVIGAN Laura (Université des Antilles)

PROVINZANO AMARAL Henrique (Université Fédérale de Juiz de Fora – Brésil)

BARRIO Alejandra (Université des Antilles)

ARTHERON Axel (Université des Antilles)

DANGLADES Mylène (Université de la Guyane)

JNO BAPTISTE Bruce (Université des Antilles)

MACKENBACK Werner (Université du Costa-Rica)