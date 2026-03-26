Karin Ueltschi, Histoire des roux et de la rousseur (préf. de M. Pastoureau)

Préface de Michel Pastoureau

La rousseur est la marque d’une altérité, or une marque véhicule, la plupart du temps, un soupçon, plus rarement un signe d’élection. De quoi la rousseur est-elle la marque ? C’est en ce point précis que cette étude entend s’ancrer. La rousseur, avant d’être une couleur, est d’abord une matière. Elle est de poil, elle est fourrure de renard car cet animal est porteur d’une galaxie de valeurs accumulées et « vérifiées » au fil des siècles, depuis Ésope († 406 av. J.-C.) au Roman de Renart (XIIe siècle). À la même époque à peu près apparaît dans l’iconographie, avec une constance croissante, un Judas à la pilosité remarquable : il arbore une chevelure et une barbe rousses, caractéristique dont les Écritures ne sonnent mot. Tour à tour tare ancestrale et nimbe de sacré, elle nous confronte à l’antique loi qui repose sur la nécessaire complémentarité des contraires (coincidentia oppositorum) alors que nous avons l’habitude – et le grand tort – de les opposer.

Une première partie retrace l’histoire de la représentation de la rousseur et montre l’ancienneté tout comme l’universalité, dans notre sphère culturelle, d’un grand nombre de préjugés qui stigmatisent les rousseaux la plupart du temps, les exaltant aussi à l’occasion. La seconde partie interroge différents discours qui cherchent à expliquer ces représentations par analogie avec certains animaux (renard, écureuil, chats roux…), parties du corps (cheveux, poils, peau), éléments (le feu), minéraux (l’or, le cuivre), et la troisième partie s’attarde sur les cautions que cherchent à apporter certaines théories pour « valider » ces préjugés et qui reposent sur la médecine, l’Histoire, enfin, des « cas » emblématiques rapportés par les poètes et les artistes.

L’objectif de cette enquête est d’aller au-delà de la seule dimension historique et sociologique analysée par la plupart des études existant sur le sujet, afin de sonder les réseaux de signifiance poétique et mythique qui ont alimenté ces surplus de sens que sont les préjugés, les préventions négatives ou la sacralisation. L’étude des réseaux analogiques, d’une très grande complexité et richesse, permet de découvrir une logique dans l’édification de ces réseaux, et la confrontation aux discours médicaux (au sens large et ancien du terme) permet d’apporter des hypothèses inédites à ce dossier. De fait, la rousseur n’est pas tant négative qu’ambivalente, à la fois rejetée et adulée, objet de fascination et de fantasmes qui en font un sujet d’autant plus riche qu’il possède un long passé historique tout en n’ayant jamais cessé d’être alimenté par de nouvelles interprétations : il est de fait d’une actualité constante. Rejetés et honnis hier, les rousseaux semblent prendre aujourd’hui une éclatante revanche : on n’a jamais croisé autant de faux roux dans la rue.

Cette étude relève de notre histoire culturelle. Elle implique tout à la fois l’histoire, la littérature, les arts, la sociologie, enfin la sémiologie : en elle se croisent et se rejoignent un très grand nombre de fils qui orientent notre manière de voir et d’interpréter le réel, et de lui donner un sens. De grandes figures comme Judas ou David, Barberousse ou Elizabeth Ier, Quasimodo ou Poil-de-Carotte font en effet partie de notre imaginaire collectif. Elles sont ici mises en valeur et expliquées dans leur complexe et ancienne richesse. Enfin, le discours de l’art sur la rousseur complète ces investigations en fournissant des exemples étayant de leur côté l’implacable cohérence du système : des enluminures médiévales aux Greuze et à Cabanel ou Van Gogh, la thématique n’a jamais cessé d’inspirer les plus grands peintres qui l’ont déclinée en des variations allant de l’auburn au blond vénitien, et d’autres euphémismes signifiants.

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Karin Ueltschi est professeur de langue et de littérature du Moyen Âge à l’université de Reims.