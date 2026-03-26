Philippe Rabaté, Nathalie Dartai-Maranzana (dir.), Les Masculinités au Siècle d’or espagnol, XVIe-XVIIe s.
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Les Masculinités au Siècle d’or espagnol (XVIe-XVIIe siècles)
Sous la direction de Philippe Rabaté et Nathalie Dartai-Maranzana
Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 65, 2026.
Le présent ouvrage propose d’étudier le thème des masculinités et de leurs représentations dans les littératures du Siècle d’or espagnol (XVIe-XVIIe siècles) à travers quinze contributions. Il aborde les normes et transgressions liées à la virilité dans la prose, le théâtre et la poésie castillanes classiques.
Existe également en version reliée - EAN 9782406199359 - au prix de 91 EUR.