Essai
Nouvelle parution
Philippe Monneveux, Romain Rolland et l’Amérique latine

Philippe Monneveux, Romain Rolland et l’Amérique latine

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études de littérature des XXe et XXIe siècles", 2026
  • EAN : 9782406188131
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18815-5
  • 770 pages
  • Prix : 39 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Philippe Monneveux

Romain Rolland et l’Amérique latine

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 133, 2026.

Cet ouvrage vise à décrire le rayonnement de Romain Rolland en Amérique latine, comme romancier, épistolier, dramaturge et musicologue, ceci à partir de sa correspondance, ainsi que d’articles de presse et de témoignages d’intellectuels, artistes et militants politiques latino-américains.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406188148 - au prix de 91 EUR.