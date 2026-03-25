Philippe Monneveux

Romain Rolland et l’Amérique latine

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 133, 2026.

Cet ouvrage vise à décrire le rayonnement de Romain Rolland en Amérique latine, comme romancier, épistolier, dramaturge et musicologue, ceci à partir de sa correspondance, ainsi que d’articles de presse et de témoignages d’intellectuels, artistes et militants politiques latino-américains.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406188148 - au prix de 91 EUR.