Christine Rodriguez (dir.), Amour et mariage à l'opéra. Variations autour d'un thème

Amour et mariage à l'opéra. Variations autour d'un thème

Sous la direction de Christine Rodriguez

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 11, série « Études dix-neuviémistes » n° 73, 2026.

De Claudio Monteverdi à Georges Bizet, de la comédie romaine à Carmen, cet ouvrage explore l’amour et le mariage dans les livrets d’opéra. Dix-sept études révèlent la tension entre passion et devoir, conventions sociales et invention musicale, jusqu’aux relectures féministes contemporaines.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406198178 - au prix de 89 EUR.