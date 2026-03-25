Collectif
Nouvelle parution
Christine Rodriguez (dir.), Amour et mariage à l'opéra. Variations autour d'un thème

Christine Rodriguez (dir.), Amour et mariage à l'opéra. Variations autour d'un thème

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2026
  • EAN : 9782406198161
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19818-5
  • 299 pages
  • Prix : 38 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Amour et mariage à l'opéra. Variations autour d'un thème

Sous la direction de Christine Rodriguez

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 11, série « Études dix-neuviémistes » n° 73, 2026.

De Claudio Monteverdi à Georges Bizet, de la comédie romaine à Carmen, cet ouvrage explore l’amour et le mariage dans les livrets d’opéra. Dix-sept études révèlent la tension entre passion et devoir, conventions sociales et invention musicale, jusqu’aux relectures féministes contemporaines.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406198178 - au prix de 89 EUR.