Christine Rodriguez (dir.), Amour et mariage à l'opéra. Variations autour d'un thème
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Amour et mariage à l'opéra. Variations autour d'un thème
Sous la direction de Christine Rodriguez
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 11, série « Études dix-neuviémistes » n° 73, 2026.
De Claudio Monteverdi à Georges Bizet, de la comédie romaine à Carmen, cet ouvrage explore l’amour et le mariage dans les livrets d’opéra. Dix-sept études révèlent la tension entre passion et devoir, conventions sociales et invention musicale, jusqu’aux relectures féministes contemporaines.
Existe également en version reliée - EAN 9782406198178 - au prix de 89 EUR.