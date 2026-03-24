Cahiers Robinson, n° 59 : "Auteur(e)s oublié(e)s en littérature de jeunesse" (dir. Danièle Henky)

Qui étaient Lily Jean-Javal, André Hellé, Saint-Marcoux ou Claude Campagne ? Pourquoi lit-on toujours les romans de Jules Verne ou de la comtesse de Ségur et non ceux de leurs contemporains Edmond About ou Paul Féval pourtant célèbres à leur époque ? L’oubli menace tout écrivain car le succès est capricieux en littérature. Il est difficile de le prévoir, même de nos jours, malgré de solides études de marché. En littérature pour la jeunesse, en outre, un canon plus ou moins subjacent se fait toujours percevoir, celui de la pédagogie auquel il faut associer celui du plaisir beaucoup plus difficile à cerner et tributaire d’un grand nombre de critères. Comment, dans ce cas, prédire la longévité de ce type de livre ?

Dix chercheuses venues d’horizons voire de pays différents ont essayé de répondre à ces questions en interrogeant les critères de réussite d’un ouvrage destiné à la jeunesse qu’ils soient liés à une époque, aux modes, aux mœurs, à une conception de l’éducation ou des loisirs, à la fabrique éditoriale… Elles n’ont pas manqué de se demander parallèlement si tout oubli était forcément immérité ou si certain(e)s écrivain(e)s ne mériteraient aujourd’hui d’être tiré de leur purgatoire.

Contributions de : Christiane Connan-Pintado, Catherine Formet-Jourde, Corinne Frassetti-Pecques, Margaux Gérard, Danièle Henky, Laurence Le Guen, Monique Malfait-Dohet, Eri Matsumura, Anne-Marie Mercier Faivre, Sabrina Messing.

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