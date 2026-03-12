Kim Nguyen, Parce que Perec

En mars 2024, alors que la collection Perec 53 vient tout juste d’être lancée, paraît en Espagne Por qué Georges Perec, de l’essayiste Kim Nguyen, qui fait écho au projet éditorial de L’œil ébloui. En deux cent trente-six fragments plus un, commençant tous par l’anaphore « parce que », l’auteur dessine un portrait complet de l’écrivain, révélant les multiples facettes de sa personnalité. Avec enthousiasme, malice et finesse, Kim Nguyen donne au lecteur toutes les pistes pour suivre la trace de Perec. Traduction de Marielle Leroy.

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Kim Nguyen Baraldi, né à Bruxelles en 1985, de père vietnamien et de mère italienne, est essayiste. Il a fait ses études en France et vit à Barcelone. Il est l’auteur d’un seul livre : Por qué Georges Perec, paru en Espagne au printemps 2024 aux éditions La uNa RoTa. Marielle Leroy, la traductrice, travaille principalement pour les éditions la Contre-allée.